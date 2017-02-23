Видео: Наталья Гулькина сбежала из клиники

Меньше чем через сутки после лечения вокалистка сбежала из больницы, оставив расписку врачам. Сделала Наталья Гулькина это ради своей подруги Эвелины Бледанс. Накануне телеведущая презентовала новый бренд – собственную линию одежды для женщин. Гулькина не просто присутствовала на мероприятии, но и нашла в себе силы выступить на сцене, пишет СтарХит.

По дороге на показ певица вышла на связь с подписчиками микроблога, чтобы поблагодарить их за поддержку и рассказать о своем самочувствии.

A post shared by Natalia (@gulkina_natalia) on Feb 23, 2017 at 8:04am PST

«Спасибо вам, мои дорогие, что интересуетесь моим здоровьем, и волнуетесь за меня! Было банальное отравление с сильной интоксикацией. Меня прокапали, сейчас уже все позади, я иду на поправку, но наша профессия не дает нам возможности просто валяться в кровати, и я на пару часов сбежала с больницы и после мероприятия сразу вернусь обратно. Я давно дала слово Эвелине Бледанс. И не могу подводить человека», - рассказала Наталья Гулькина в видеообращении.

«Вот это моя больничка, - провела экскурсию Гулькина. – Ничего необычного. У меня сейчас на показе брали интервью журналисты, они не поверили, что я сбежала из больницы. А что делать? Такая наша жизнь. Такой шоу-бизнес. Не переживайте за меня, я выздоравливаю». Вокалистка добавила, что она будет находиться под наблюдением врачей еще несколько дней.

A post shared by Natalia (@gulkina_natalia) on Feb 23, 2017 at 12:12pm PST

Напомним, на больничную койку Наталья Гулькина попала в среду поздно вечером после ужина в китайском ресторане. Через пару часов после приема пищи певица почувствовала острую боль в желудке и набрала номер скорой помощи. Сначала звезда связала резкое ухудшение самочувствия с сильной усталостью и нехваткой времени на еду. Однако врачи пришли к выводу, что у их пациентки сильное отравление с интоксикацией. Гулькиной назначили курс интенсивной терапии. Поклонники певицы, встревоженные сообщениями о ее болезни, пожелали ей скорейшего выздоровления.