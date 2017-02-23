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Видео: Наталья Гулькина сбежала из клиники

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Певица Наталья Гулькина, которая на днях была экстренно госпитализирована с сильным отравлением, рискнула вырваться из-под наблюдения медиков. 

Меньше чем через сутки после лечения вокалистка сбежала из больницы, оставив расписку врачам. Сделала Наталья Гулькина это ради своей подруги Эвелины Бледанс. Накануне телеведущая презентовала новый бренд – собственную линию одежды для женщин. Гулькина не просто присутствовала на мероприятии, но и нашла в себе силы выступить на сцене, пишет СтарХит.

По дороге на показ певица вышла на связь с подписчиками микроблога, чтобы поблагодарить их за поддержку и рассказать о своем самочувствии.

 

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«Спасибо вам, мои дорогие, что интересуетесь моим здоровьем, и волнуетесь за меня! Было банальное отравление с сильной интоксикацией. Меня прокапали, сейчас уже все позади, я иду на поправку, но наша профессия не дает нам возможности просто валяться в кровати, и я на пару часов сбежала с больницы и после мероприятия сразу вернусь обратно. Я давно дала слово Эвелине Бледанс. И не могу подводить человека», - рассказала Наталья Гулькина в видеообращении.

«Вот это моя больничка, - провела экскурсию Гулькина. – Ничего необычного. У меня сейчас на показе брали интервью журналисты, они не поверили, что я сбежала из больницы. А что делать? Такая наша жизнь. Такой шоу-бизнес. Не переживайте за меня, я выздоравливаю».  Вокалистка добавила, что она будет находиться под наблюдением врачей еще несколько дней.

 

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Напомним, на больничную койку Наталья Гулькина попала в среду поздно вечером после ужина в китайском ресторане. Через пару часов после приема пищи певица почувствовала острую боль в желудке и набрала номер скорой помощи. Сначала звезда связала резкое ухудшение самочувствия с сильной усталостью и нехваткой времени на еду. Однако врачи пришли к выводу, что у их пациентки сильное отравление с интоксикацией. Гулькиной назначили курс интенсивной терапии. Поклонники певицы, встревоженные сообщениями о ее болезни, пожелали ей скорейшего выздоровления.

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