Меркантильный гороскоп: с кем вы сможете разбогатеть, а с кем будете жить в нищете

Но не забывайте, что главное в жизни — это любовь и семья, поэтому прежде всего посмотрите на любовные гороскопы, а уж потом подкорректируйте свой выбор с помощью этого меркантильного дополнения!

Овен сможет быстро разбогатеть с Водолеем или с Весами, но, на самом деле, ему подойдет любой знак стихии Воздуха. Избегать стоит Скорпионов.

Телец найдет свое богатство с Водолеем или Скорпионом. Можно разжиться и с Овнами, Львами, Стрельцами, но тут все будет куда сложнее.

Близнецы обретут богатство с Львами. Вдвоем они — настоящий магнит для денег! Скорпионы могут разорить Близнецов.

Рак будет шуршать денежками со Львом, Овном или Стрельцом. Чуть менее удачный вариант — Телец.

Лев, что уже логично, обретет богатство с Близнецами. Избегать стоит Скорпионов.

А вот Дева сможет разбогатеть вместе со Скорпионом. Тот притянет удачу и сможет правильно наставлять Деву.

Весы получат свои денежки вместе со Стрельцами. Примечательно, что Весы притягивают денежную удачу абсолютно ко всем знакам, но вот к себе только в союзе со Стрельцами!

Скорпион будет богат со Стрельцом и с Овном. Еще он отлично притягивает к себе деньги, находясь со Львом, но вот тот в этот момент попросту разорится.

Стрелец может копить деньги с Водолеем и Весами. Неплохо будет также с Козерогом и Девой.

Козерог вообще ни от кого не зависит в финансовом плане. Ему эта совместимость ни к чему. Полнейшая стабильность в жизни будет с Овном, Львом и Стрельцом.

Водолей должен держаться подальше от Скорпионов! Денежки прибудут вместе со Стрельцами, Овнами и Львами.

Рыбы будут купаться в деньгах вместе с Козерогом, Девой или Тельцом. Эти знаки обеспечат поддержку, но, если Рыбы сами хотят заработать побольше денег, то им нужны Овны.

Не в деньгах счастье! Не берите этот гороскоп за основу построения отношений, но учитывайте эти советы.