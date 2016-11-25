Ксения Собчак: я рожала сама и прокляла все на свете

Ксения Собчак разоткровенничалась во время прямого эфира в «Инстаграме», который она устроила, возвращаясь с модного показа в Милане. Судя по всему, молодая мама находилась в прекрасном расположении духа и потому с большим удовольствием отвечала даже на те вопросы, которые обычно оставляет без внимания. Поклонники расспрашивали Ксению Собчак о трехмесячном сыне Платоне и о том, сама ли она рожала, или все же предпочла избежать мук и сделала кесарево сечение.

«Сын меня очень радует. Мы с Максимом счастливые родители, - рассказала Ксения Собчак. – Платон уже такой крепыш хорошенький, и даже на два дня уехать в командировку от него очень тяжело. Хочется постоянно быть рядом. Рожала я естественным образом и прокляла все на свете. Беременность у меня была легкая. Но зато очень тяжелые роды. Я сразу сказала врачам, если я буду орать, мол, делайте мне кесарево, вы мне не делайте. Хорошо, что все это забывается быстро… Я рада, что сделала это сама. Много читала литературы на это тему и поняла, что для ребенка важно пройти через родовые пути матери. Есть статистика, которая говорит о том, что дети, которые рождаются сами, более выносливые и стрессоустойчивые. Во время родов ребенок испытывает боль не меньшую, чем женщина. У него повышается давление, падает пульс. Но когда он проходит через это, он становится более живучим. Мне кажется, это очень важный момент. Ради этого можно и пострадать в кои-то веки».

Стоит отметить, что после рождения сына Ксения Собчак довольно быстро вернулась к активной жизни, стала посещать светские мероприятия и вернулась к работе, правда, в щадящем режиме. Звезда ясно дала понять, что сейчас для нее на первом месте стоит маленький сын. И по признанию Собчак, ради Платона она может отменить все свои планы и остаться дома с малышом.