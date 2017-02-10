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Начните день с астрологии: гороскоп на 24 февраля!

Limon.ee
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Позитивные тенденции набирают силу, открывая новые возможности и позволяя в полной мере использовать свой творческий потенциал, передает Dvorec.

Сейчас закладывается фундамент будущих перемен в работе и личной жизни. В сфере романтических отношений избегайте опрометчивых поступков; даже если новое увлечение дарит массу приятных эмоций, это вовсе не значит, что можно забыть о логике и здравом смысле.

Овен 

Возможны трудности в семейных отношениях, найти общий язык с родственниками удастся далеко не каждому Овну. Будьте готовы к резкой критике в свой адрес, и постарайтесь адекватно реагировать на замечания – вполне вероятно, что некоторые из них содержат в себе здравое зерно. Любимый человек будет настроен более миролюбиво, что сделает романтическое свидание весьма приятным.

Неплохой день для работы, профессиональные успехи будут весьма значительными, если вы возьметесь за дело с энтузиазмом. Одобрение коллег и руководства звезды обещают тем, кто занимается реализацией собственных планов, а не воплощает в жизнь чужие идеи.

Телец 

Жизненный потенциал высок, и вы сможете справиться с огромным количеством дел, избежав при этом переутомления. Можно проводить встречи, заключать соглашения с новыми партнерами. Не упустите благоприятный момент для обсуждения финансовых вопросов. Служащие при известной настойчивости могут добиться повышения заработной платы или улучшения условий труда.

Порадуют встречи с друзьями, да и романтические свидания не оставят желать лучшего. В семейных отношениях присутствует некоторая напряженность, приходится идти на уступки, чтобы избежать затяжного конфликта с самыми близкими людьми. Уделите внимание детям: они нуждаются в вашей поддержке и советах.

Близнецы 

Существует опасность для здоровья. Вы поступите благоразумно, если откажетесь от рискованных занятий, проведете профилактические процедуры и будете соблюдать диету. День будет непростым, но интересным; преодолевая трудности, опирайтесь на логику и здравый смысл – это сделает путь к поставленной цели более легким. 

Очень важна поддержка друзей и любимого человека; именно к ним следует обращаться за советом или помощью. Родственники настроены менее дружелюбно и склонны предъявлять к вам высокие требования. Постарайтесь не доводить дело до конфликтов: обмен упреками и претензиями не приведет ни к чему хорошему.

Рак 

От поездок лучше воздержаться: они могут не лучшим образом сказаться на вашем здоровье и вряд ли принесут ожидаемые плоды. Члены семьи нуждаются в вашем внимании и помощи; постарайтесь больше времени провести дома, чтобы они не чувствовали себя забытыми. Вероятность романтических знакомств весьма высока, но развитие отношений преподнесет вам неприятные сюрпризы.

С профессиональной точки зрения день вполне благоприятен. Можно как завершать старые дела, так и браться за новые – в обоих случаях вам будет сопутствовать удача. Коллеги помогут справиться с мелкими проблемами, а руководство охотно укажет путь к преодолению серьезных трудностей.

Лев

Достижение профессиональных целей не потребует серьезных усилий, а прогресс в делах будет значительным. Ваш жизненный потенциал высок, а энергии хватило бы и на несколько человек – стоит ли удивляться тому, что любая работа спорится, проблемы решаются быстро, а преодоление препятствий становится делом скорее увлекательным, чем сложным.

Весьма благоприятен день для общения и новых знакомств, однако не исключены трудности в семье. Проблемой стабильных супружеских пар станет ревность; Львам стоит пересмотреть свое поведение и избавить партнера от неприятных эмоций. Юные представители знака смогут получить весьма полезный опыт, если откажутся от своих предрассудков.

Дева

Открывается много новых возможностей, но воспользоваться ими не так-то легко: обстоятельства сейчас складываются не в вашу пользу. Однако у Дев достаточно сил, энергии и изобретательности для преодоления любых трудностей. Действуйте самостоятельно – ваши идеи будут куда удачнее, чем рекомендации знакомых. Вполне благоприятна финансовая ситуация, можно делать покупки.

Непросто складываются семейные отношения, приходится заниматься решением проблем, о которых вы предпочли бы на время забыть. Возможны новые романтические увлечения и знакомства, особенно благоприятные обстоятельства для этого сложатся в поездках и путешествиях.

Весы 

Вам предстоит заниматься решением разнообразных проблем. Несмотря на трудности, вы сохраните душевное равновесие и не станете раздражаться по мелочам – именно это позволит свести к минимуму влияние негативных тенденций и изменить обстоятельства в лучшую сторону. Нужна осторожность в финансовых делах, да и при проведении переговоров лучше проявлять максимальную осмотрительность.

Атмосфера в семье порой будет весьма напряженной, но вам удастся сохранить хорошие отношения с родственниками и значительно облегчить им жизнь. Проявляйте инициативу в романтических отношениях – жалеть об этом наверняка не придется.

Скорпион 

Мелкие недоразумения помешают спокойной и плодотворной работе. Придется потратить немало времени на то, чтобы наладить отношения с коллегами и руководством, преодолеть разногласия с деловыми партерами. Ваша задача – сохранять спокойствие, как бы ни складывались обстоятельства. Плодотворное сотрудничество станет возможным, если вы проявите готовность к уступкам и будете снисходительны к чужим ошибкам.

В сфере семейных отношений также складывается весьма сложная ситуация, однако преодоление негативных тенденций станет возможным, если вы открыто заявите о своих желаниях и намерения. В личной жизни произойдут перемены, которые вызовут у вас скорее удивление, чем радость.

Стрелец

День значительного прогресса и приятных перемен во многих сферах жизни. Перед вами открываются возможности, которым можно только позавидовать. Не упустите шанс проявить свои деловые качества, блеснуть способностями и талантами – возможно получение заманчивых предложений о сотрудничестве, заключение выгодных сделок. Некоторые представители знака найдут новый источник доходов, другие получат дорогие подарки.

Хороший день для отдыха и общения, встреч с друзьями и романтических свиданий. Принимая активное участие в общественной жизни, вы сможете расширить свой круг общения, получить приятные впечатления. Хорошо сложатся поездки, активный отдых будет способствовать росту жизненного тонуса.

Козерог

День будет удачным в профессиональном отношении. Хорошо пройдут переговоры и деловые встречи, появится возможность значительно увеличить свои доходы или добиться повышения по службе. Можно делать крупные покупки, не исключено и получение ценных подарков. Жизненный потенциал высок, вы смело беретесь за новые дела и легко добиваетесь успеха.

Оригинальные идеи, касающиеся проведения досуга, стоит воплотить в жизнь немедленно. Звезды рекомендуют найти время на общение с друзьями, поездки, романтические свидания в необычной обстановке – все это не только поднимает настроение, но и способствует раскрытию вашего творческого потенциала.

Водолей

Удачный день, интересный и многообещающий. Вам будет сопутствовать удача во многих делах; есть шанс не только в полной мере проявить свои способности, но и найти единомышленников, сотрудничество с которыми будет очень приятным. Итогом деловых переговоров станет заключение выгодных для вас сделок. Возможно повышение по службе, укрепление профессионального авторитета.

Атмосфера в семье благоприятна. Вы сможете решить многие проблемы, объединив усилия с родственниками. Можно получить массу удовольствия от общения со старыми и новыми знакомыми, не исключены встречи с людьми, по отношению к которым вы испытываете особые чувства.

Рыбы

День связан со снижением жизненного потенциала, и вам стоит поберечь себя, чтобы изменить проблем со здоровьем. Важно правильно расставить приоритеты: пытаясь справиться со всеми делами, вы рискуете лишь попусту растратить энергию, которой можно было бы найти более достойное применение. 

Успехи в работе будут значительными, если вы используете свой творческий потенциал, попробуете найти собственный путь к цели, с неожиданной точки зрения подойдете к решению повседневных проблем. Окружающие не останутся равнодушными к вашим достоинствам – это касается как профессиональных, так и личных отношений.

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