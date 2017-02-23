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Оксана Самойлова показала семейную идиллию: любимый муж Джиган, любимые дочки, блинчики и горох

Limon.ee
Limon.ee
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Джиган отмечает Масленицу и День защитника отечества в России вместе со своей любимой семьей – дочерьми и женой Оксаной Самойловой, которая поделился в Instagram семейным снимком.

Джиган в праздничный день ест блинчики с горохом, а дочки весело позируют на камеру. Женщина оставила подробный комментарий происходящего.

«Возможно, если бы у меня были мальчики (сыновья), а не дочери, я бы так не напрягалась, но у мамы девочек выбора нет. Привить хозяйственность, любовь к традициям, уважение к мужу и прочему может только мама. А я хочу, чтобы в будущем они сами были не просто умными и красивыми, а несли в себе настоящие семейные ценности и умения создавать счастье и уют вокруг себя. Так что, это все не потому, что я такая хорошая, это мои инвестиции в их счастливое будущее», - написала красотка.

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