Оксана Самойлова показала семейную идиллию: любимый муж Джиган, любимые дочки, блинчики и горох

Джиган в праздничный день ест блинчики с горохом, а дочки весело позируют на камеру. Женщина оставила подробный комментарий происходящего.

«Возможно, если бы у меня были мальчики (сыновья), а не дочери, я бы так не напрягалась, но у мамы девочек выбора нет. Привить хозяйственность, любовь к традициям, уважение к мужу и прочему может только мама. А я хочу, чтобы в будущем они сами были не просто умными и красивыми, а несли в себе настоящие семейные ценности и умения создавать счастье и уют вокруг себя. Так что, это все не потому, что я такая хорошая, это мои инвестиции в их счастливое будущее», - написала красотка.

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