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Этот жесткий пост вызвал бурю негодования со стороны русских женщин

Limon.ee
Limon.ee
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Очень многие русские женщины считают себя завидными невестами для иностранцев. Но самые красивые, заботливые, верные спутницы (именно таковыми они себя считают), как выяснилось, теряют свой рейтинг среди заграничных женихов.

Недавно в Сети появился скандальный материал, содержание которого вызвало бурную реакцию среди женщин со всех стран постсоветского пространства. Дело набрало такой огромный оборот, что постепенно статья исчезла с первоисточника, но не из памяти читательниц, пишет Dictat.net.

Мы решили разобраться в этом вопросе и выяснить, что же не так-то с русскими женщинами. В статье было указано несколько причин, мы решили обратить внимание на самые провокационные.

1. Замужество для русское женщины — дело святое

Именно поэтому оно становится главной целью, а будущий муж — субъектом для реализации этой цели. А какому мужчине понравится такое положение? Русской женщине нужен не сам мужчина, ей нужен брак, ради которого она готова быть идеальной во всех проявлениях женой. А новоиспеченный муж, так, бесплатное приложение к печати и кольцу.

2. Русская женщина безжалостна к мужчине

Согласна, это звучит очень странно, учитывая, какими белыми и пушистыми мы бываем, но прочитай дальше, и ты поймешь в чём дело.

Русская женщина верит в свое жертвенное положение перед мужчиной и готова терпеть абсолютно всё во имя мифической любви. Ведь без нее он пропадет! Она жалеет мужика, тем самым делая из него слабака и тряпку. И таким образом она не спасает его а, наоборот, топит. А сама несет на себе крест опеки и вынужденной заботы, отчего сама же выдыхается.

3. Русская женщина не способна на партнерские отношения

Большинство русских женщин считает, что мужчина ей должен уже по той причине, что он мужчина. А еще и добытчик, кормилец, каменная стена и так далее. То, как среднестатистическая россиянка понимает определение «совместный бюджет» — яркая иллюстрация этого отношения: ее деньги — это ее деньги, а его деньги — это «наши».

Русская женщина уверена, что она зарабатывает «себе на булавки», а всю финансовую ответственность за семью обязан нести муж. И так не только в финансовых вопросах. Честные открытые отношения — это не для нее.

4. Комплекс матери-героини

Быть матерью для русской женщины — святое дело. Если женщина родила ребенка, значит, она совершила подвиг и теперь все должны преподносить ей почести. Она называет его «главным предназначением женщины», в котором мужчина принимать участие или не должен вообще, или же настолько, насколько мама позволит.

Ей очень сложно реализовываться иначе, поэтому она выбирает этот путь, надежный и проверенный. Иностранец, выбравший себе русскую женщину должен быть готов к тому, что дети будут как бы не от него. Они мамины, и точка! А какому мужчине это понравится? Только русскому, который к этому привык.

5. Русская женщина не умеет быть счастливой

Ей всегда кажется, что счастье — это конечная цель. Это самый главный фактор, почему жить с ней иностранцу невыносимо. Счастье для нее не состояние, а то, что нужно заслужить, вымучить. Отсюда и чисто русские «Красота требует жертв», «Над отношениями нужно работать», «Материнство — тяжелый, но почетный труд», «Женщина должна...».

Нельзя сказать, что она в этом виновата, но работать над собой, анализировать причину и следствие своих поступков она не собирается, потому как уверенна, что она и так хороша. Ведь русские женщины самые-самые: самые-самые: самые красивые в мире, самые лучшие жены, и границы России давно осаждают толпы иностранцев с обручальными кольцами в зубах.

Теперь стало понятно, почему этот пост вызвал такой резонанс, ведь так? Понятно, что ни одной русской женщине не будет приятно, если о ней будут такое писать. Ну, только если она способна на выявление своих недостатков и комплексов, а куда уж тут нам...

Теперь самое время и тебе высказаться по этому поводу. Давай посмотрит, сработает ли женская солидарность, и ты станешь на защиту русских женщин, или же ты способна воспринимать здравую критику в свой адрес? Пиши в комментариях о своей позиции.

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