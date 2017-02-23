Популярному российскому актеру Никите Панфилову пробили голову пепельницей

Происшествие случилось на съемочной площадке популярного телесериала. По всей видимости, Панфилов получил травму из-за любви самостоятельно исполнять трюки.

Актер рассказал, что продюсеры не всегда разрешают ему рисковать, но в этот раз, похоже, ему удалось уговорить начальство отказаться от каскадеров. Результатом стала пробитая голова Панфилова. "Недавно партнер зарядил мне пепельницей так, что я даже ненадолго потерял сознание. Приезжала скорая, наложили несколько швов", – цитирует 37-летнего артиста Life.ru.

Напомним, Никита Панфилов получил широкую известность после ролей в сериале "Мажор" и "Сладкая жизнь". Знают актера и в театральной среде – он принимал участие в постановках Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

Как писали Dni.Ru, в Сети в подробностях обсуждают личную жизнь Панфилова. Например, недавно артист дал откровенной интервью, в котором рассказал о разрыве с женой и встрече с новой возлюбленной.