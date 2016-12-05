Смотрите, какую малышку выставил на продажу популярный эстонский певец и актер Кристьян Касеару (галерея)

Сейчас мужчина задействован в съемках популярного сериала «Кухня», но в жизни случаются вещи, когда приходится отказываться от своего хорошего друга, пишет Elu24.

Вы можете стать владельцем автомобиля Honda 2011 года с пробегом в 75 тысяч километров. Артист обещает, что автомобиль в хорошем состоянии.

Покупателей ждет хорошая скидка – 1000 евро. Итого, автомобиль вам обойдется в 15 тысяч евро.

/ Elu24/Auto24

Если вы хотите ездить на автомобиле, которым управлял самый популярный актер Эстонии, стоявший на одной сцене с Нюшей, - торопитесь.

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