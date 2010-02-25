Культурный центр «Кая» захватят американские ВВС

Выступает ансамбль воздушных сил США. Звучат джаз, американские мюзиклы, постановки классики. Вход бесплатный!
Встречаемся 26 февраля в 17.30 в культурном центре «Кая».
К счастью, только лишь в музыкальном смысле.
Выступает ансамбль воздушных сил США. Звучат джаз, американские мюзиклы, постановки классики. Вход бесплатный!
Встречаемся 26 февраля в 17.30 в культурном центре «Кая».
По барабану!
Скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко.
Вылитая Ким Бесинджер!
Уже объявлен тот, кто займет место Васильева.
Смотрите!
Спешите смотреть и сопереживать!
Дополнено!
Алексея Панина оправдали и сняли подозрения в интимной связи с собакой.