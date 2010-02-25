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Культурный центр «Кая» захватят американские ВВС

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К счастью, только лишь в музыкальном смысле.

Выступает ансамбль воздушных сил США. Звучат джаз, американские мюзиклы, постановки классики. Вход бесплатный!

Встречаемся 26 февраля в 17.30 в культурном центре «Кая».

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