Это единственный тип алкоголя, который способствует лучшему сексу

По результатам недавних исследований уже известно, что алкоголь повышает общее ощущение счастья, но новое открытие приравняло действие одного из спиртных напитков к свойствам виагры, пишет Soulpost.ru.

Ученые доказали, что, выпивая два бокала красного вина каждый день, вы усилите ваше половое влечение. А благодарить за это нужно кверцетин — флаванол, содержащийся в красном вине.

Согласно исследованию, мужчина, выпивающий два бокала красного вина в день, подымет собственный уровень тестостерона. Это приводит к усилению желания заниматься сексом.

Красное вино влияет не только на мужчин, но и на женщин. Оно усиливает приток крови к эрогенным зонам и, таким образом, и способствует возбуждению.