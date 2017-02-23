Гости клуба Teater глаз отвести не могли: после этих фото, вам непременно захочется нанять такую домработницу (галерея)

Вы только посмотрите, в каких соблазнительных костюмах танцовщицы развлекали гостей!
Смотрите галерею и делитесь впечатлениями в комментариях!
В прошлую субботу, 18 февраля, в столичном клубе Teater отгуляли очередную сумасшедшую вечеринку!
Вы только посмотрите, в каких соблазнительных костюмах танцовщицы развлекали гостей!
Смотрите галерею и делитесь впечатлениями в комментариях!
По барабану!
Скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко.
Вылитая Ким Бесинджер!
Уже объявлен тот, кто займет место Васильева.
Смотрите!
Спешите смотреть и сопереживать!
Дополнено!
Алексея Панина оправдали и сняли подозрения в интимной связи с собакой.