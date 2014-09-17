Как правильно толковать сон самостоятельно

Вспомнить и записать

Итак, вы решили задать высшим силам вопрос и увидеть ответ во сне. Скажем, в будни вы встаете в 7:00 утра. Поставьте будильник на 20-30 минут раньше, чтобы спокойно восстановить в памяти ночные видения, пишет Esotericblog.ru.

Конечно, лучше всего вообще не прерывать сон: просить подсказку у высших сил в ночь на выходной, когда есть возможность спать сколько хочется.

С вечера приготовьте тетрадь и ручку, положите их рядом с кроватью, чтобы утром записать приснившийся сон (ведь сны имеют особенность забываться). Более того, важные сны можно и нужно записывать прямо ночью - если проснетесь! Проснувшись, полежите немного, не меняя положение тела и вспоминая увиденный сон. Возможно, поначалу вам вспомнится какая-то одна фраза или эпизод из сна. Постарайтесь записать то, что вспомнили, сразу же, не вставая с постели: обычно именно это имеет первостепенное значение для понимания всего сна. А дальше, отталкиваясь от того, что вспомнили, постарайтесь восстановить то, что было до или после этого эпизода во сне.

Если не получается вспомнить вообще ничего, можете попробовать просто начать писать, начиная с фразы «Сегодня ночью мне снилось...». Нередко в процессе письма сон вспоминается.

Если же, несмотря на все усилия, вам не удается вспомнить свой сон, не расстраивайтесь. Часто он всплывает в памяти через некоторое время сам собой. Бывает так, что сон не вспоминается, зато вам в голову приходит точный и четкий ответ относительно вашего запроса.

Как понимать?

Первое и самое главное, с чего нужно начинать трактовку своего сновидения, - это с каким настроением вы проснулись. Чаще всего именно оно и будет основной подсказкой, развернется ли интересующее вас дело к добру либо к худу.

Также помните, что если в одну ночь вам приснились два сна, то они всегда говорят разными словами об одном и том же. Поэтому, если не удается сразу расшифровать первый сон, можете начать трактовать со второго, и затем вновь поразмыслить о первом - возможно, он говорит о том же, лишь с изменением некоторых деталей. А вот третий и далее сны могут относиться к другим вопросам.

Дальше перечитайте внимательно записанный сон. Может быть, он как раз и описывает ту ситуацию, в которой вы находитесь сейчас? Например, во сне вы ищете что-то, или спасаетесь от чего-либо. А может быть, вы прикладываете усилия к решению какой-то сложной задачи. Не напоминает ли это вашу текущую ситуацию? И чем все заканчивается? Нравится ли вам этот итог? Можете ли вы повлиять на него, и если да, то как?

Может быть, во сне вы допустили какую-то ошибку, из-за чего все пошло напере-косяк, или, наоборот, приняли верное решение. Подумайте, возможно, и в реальной жизни вы сумеете воспользоваться этим советом или предупреждением? Ведь теперь вы знаете, чем все может закончиться, если вы поступите именно так.

Если вы проснулись, ярко запомнив какую-то фразу или сценку из сна, то попробуйте трактовать ее буквально, как она звучала или происходила. Или попробуйте вернуться к ней уже после полной «расшифровки» сна - возможно, ее значение при этом изменится.

Попробуйте выписать в ряд все глаголы или же прилагательные, которые вы употребляли, записывая ваш сон, и прочтите их. Может быть, в такой записи его послание становится для вас более понятным?

Иногда имеет смысл обратиться к сонникам. Однако делайте это обдуманно и только после того, как проанализируете сон указанными выше способами.

Если вам приснился хороший сон на интересующую вас тему - не пытайтесь толковать его! Просто воспримите как добрый знак и порадуйтесь. Такие сны никому не рассказывают до полудня.

Если же сон расстроил или испугал, не огорчайтесь. Существуют проверенные веками формулы, «нейтрализующие» скверное видение, делающие так, чтобы сон не сбылся. Например, переверните подушку и скажите: «Куда ночь - туда и сон». Или же: «Что увидела во сне - не увижу наяву».

Однако если это не кошмар, а просто тягостный или неприятный сон, не торопитесь забывать его. Вы ведь просили подсказку у Высших сил - подумайте, возможно, имеет смысл прислушаться к их советам?