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Максим Галкин публично унизил Ксению Собчак

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Накануне известная телеведущая Ксения Собчак и популярный шоумен Максим Галкин посетили пресс-завтрак, организованный по случаю премии канала Муз-Тв, передает 7d.org.ua.

Светская львица вела себя очень развязно. Юморист не смог не прокомментировать ее поведение. Все произошло после того, как на пресс-завтрак с опозданием приехал рэпер Тимати. Он поздоровался с Максимом Галкиным, но проигнорировал Ксению Собчак. Ее это задело. В микрофон она сказала: "Сразу видно, что Тимати часто бывает с концертами на Кавказе. Ведь я женщина, а там не принято замечать женщину, вот эти все кавказские дела. Но я знаю, почему он так себя повел, наверное, просто не хочет давать мне скидку на свои вкуснейшие бургеры". Максим Галкин не удержался и отметил двуличность ведущей: "Вот в этом вся Ксения Собчак. Сначала ******, а потом сказала, что так за бургеры хвалила". Звезда заявила, что ее слова комика не задели. 

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