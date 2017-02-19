Фото: Ваенга показала неприличный снимок в нижнем белье

Фотография получилась настолько вульгарной, что в комментариях ее стали сравнивать с балериной Анастасией Волочковой, которая ни дняне может прожить без неприличных селфи.

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Feb 19, 2017 at 1:49pm PST

Елена Ваенга родом из Североморска Мурманской области, ее родители занимались обслуживанием атомных подводных лодок. Девочка с детства мечтала стать актрисой, окончила музыкальное училище и с 19 лет упорно строила карьеру в шоу-бизнесе. Песни она сочиняла тоже с детства, и в 90-е годы они оказались не только в ее репертуаре, но и у более популярных в те времена исполнителей Александра Маршала («Невеста»), Татьяны Тишинской («А ты налей мне белого вина», «Мама, что ты плачешь», «Володенька», «Угостите даму сигаретой»), группы «Стрелки» («Тонкая веточка»), «Божья коровка» («Сердце мое», «Самая любимая моя») и других.

К самой Ваенге слава пришла лишь в 2005 году с выходом альбома «Белая птица». В 2011 году «Форбс» внес ее в список самых успешных деятелей российского шоу-бизнеса, обнаружив у певицы годовой доход более 6 млн долларов. Кроме песен собственного сочинения, Ваенга поет старинные и современные романсы, баллады и народные песни, а также песни на стихи классиков русской поэзии.

О личной жизни певицы известно, что долгое время она жила со своим продюсером Иваном Матвиенко, причем отзывалась о нем в своих интервью с большой теплотой, хотя пара и не скрывала кризисов в отношениях. В 2012 году Ваенга родила ему ребенка, назвав его Иваном, однако затем по неизвестным причинам рассталась с Матвиенко. А осенью 2016 певица сыграла свадьбу с барабанщиком из своей группы Романом Садырбаевым.