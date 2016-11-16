Лариса Гузеева рассталась с мужем

О проблемах в семье Гузеевой не знала даже сваха Роза Сябитова, с которой они ведут одну телепрограмму. "Мы сейчас с Лелей (дочерью – Прим. ред.) у Георгия живем, у сына моего" – заявила актриса во время записи передачи на Первом канале.

После расставания с Гузеевой ее муж, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, живет отдельно. О том, что именно вызвало разлад в семье, ничего неизвестно.

Примечательно, что Гузеева дважды за время записи одной телепередачи затронула тему личной жизни. Например, она рассказала о том, что была очень расстроена, когда ее муж оставил дома настоящий бардак.

"Только куры не ходили и не ползали змеи! Я аж заплакала", – рассказал она. Сначала Гузеева заподозрила, что беспорядок устроила ее дочь, но та все свалила на отца.

Напомним, Гузеева трижды состояла в официальном браке. В последний раз актриса вышла замуж в 1999 году. Телеведущая долго дружила со своим избранником, но решилась на официальные отношения только в 40 лет.