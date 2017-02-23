Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Катя Гордон показала новорожденного сына

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Катя Гордон стала мамой в ночь с 19 на 20 февраля. Роды звезды проходили в непростых условиях, передает СтарХит.

По рассказам самой женщины, она потеряла больше четырех литров крови, а за здоровье бизнесвумен боролись несколько десятков врачей. Катя вспоминает, что это было настоящим испытанием для нее, потому что Гордон не предполагала, что вторые роды окажутся настолько мучительными.

Незадолго до этого женщина шокировала пользователей Сети, когда опубликовала в Инстаграме видео, на котором рассказала, что у нее уже отошли воды и она направляется в больницу. Поклонники удивились, насколько спокойно вела себя знаменитость. Она не паниковала и старалась держать себя в руках. Катя не думала, что это случится настолько скоро. Сейчас она радуется второму наследнику и делится мыслями в соцсетях.

«В моей жизни было много людей: лицемерных принцесс, дурно трынкающих на гитарах, рыцарей, махающей шпагами так, что скорее они отсекали себе уши, нежели побеждали зверя, было много тусовщиков, которые вспоминали обо мне когда я была нужна и фарцовщиков, впаривающих мне старые истины и сплентни. Иногда надо физически умереть. С весны ждите меня новую, с новой музыкой и новым делом и не подходите ко мне те, кто не отвечают за слова. Моя банда теперь больше. Мы непобедимы», – написала Катя на личной странице в соцсети.

Подписчики знаменитости начали переживать за нее, ведь после видеообращения звезда некоторое время не выходила на связь. Поводом для беспокойств стало то, что беременная Гордон была за рулем в тот момент, когда ехала в больницу. Несмотря на то, что рядом с ней находилась близкая подруга, фанаты опасались, что по дороге в роддом может что-то случиться. 

Теперь женщина вспоминает тот день с облегчением. Ей, судя по всему, до сих пор сложно поверить, что самое сложное осталось позади. Ведь и сама беременность протекала нелегко. Катя призналась в том, что последний месяц стал выматывающим, и она ждет того дня, когда ребенок появится на свет. «Откровенно говоря, я очень устала от этого существования не во всю силу. Чувак внутри меня запинал, от всего изжога и сон как у алкоголика... Морально я в норме, но физически чувствую себя инвалидом. Девочки, у вас так было?» – делилась Гордон.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгордонкатя гордонродысмотрисынфото
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
смотри!
Мы снова отдаем билеты!
СМОТРИ!
розыгрыш на limon.ee!
Смотри!
Смотри!
смотри!
eesti laul
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:33
Фото: Ваенга показала неприличный снимок в нижнем белье
15:32
LIMON LIVE! Астролог сообщил о возможной авиакатастрофе в конце февраля. Эстонский певец рассказал, как оказался в шаге от Тимати
15:13
Лариса Гузеева рассталась с мужем
14:46
Катя Гордон показала новорожденного сына
14:14
Паразиты поедают любителей этого блюда! Как не заразиться гельминтами?
13:59
Избавьтесь от этого немедленно! Шесть домашних предметов, которые приносят неудачу
13:42
«Дом-2», говорите? Участники телешоу в Эстонии строят свою любовь еще отчаяннее!
13:25
Когда мы поняли, что не так с этой девушкой, нам стало не по себе… Смотрите видео!
13:02
В Таллинн едет оскароносный режиссер, снявший «Скайфолл» и «Спектр»?
12:50
Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу
12:48
Беги, сверкая пятками: пять знаков Зодиака, которые задушат вас ревностью
12:15
Видео: Vasiliev Groove в Таллинне вывели на сцену зрительницу из зала, а она не растерялась!
11:56
Фото: Вера Брежнева в честь праздника показала аппетитную грудь
11:39
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд? (2)
11:23
Ей 52? Смотрите, как сейчас выглядит звезда 90-х Наталья Ветлицкая
10:59
Чем занимается дочь главного дипломата России Сергея Лаврова (фото)
10:47
Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram
10:35
Какой милый снимок: публично разругавшиеся Эрика Салумяэ и ее несовершеннолетняя дочь помирились?
09:57
В Москве экстренно госпитализирована Наталья Гулькина
09:51
Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!
Все новости
KrasotkaЦеликом
Обратившаяся к болями в желудке женщина оказалось беременной на 41 неделе

Обратившаяся к болями в желудке женщина оказалось беременной на 41 неделе

Как приучить ребенка к горшку: видеоколонка Тутты Ларсен

Как приучить ребенка к горшку: видеоколонка Тутты Ларсен

Фото: дочь эстонской актрисы Марии Авдюшко появилась на подиуме Недели моды в Лондоне

Фото: дочь эстонской актрисы Марии Авдюшко появилась на подиуме Недели моды в Лондоне

15:52
Американка выносит смертельно больного ребенка, чтобы отдать его на органы
15:31
Семь типов женщин, от которых бегут все мужчины
15:17
Экстремальные диеты защищают от рака и позволяют худеть
13:12
Китаец подарил девушке букет из денег
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?(2)
Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу
«Дом-2», говорите? Участники телешоу в Эстонии строят свою любовь еще отчаяннее!
Когда мы поняли, что не так с этой девушкой, нам стало не по себе… Смотрите видео!
Ей 52? Смотрите, как сейчас выглядит звезда 90-х Наталья Ветлицкая
Топ комментариев
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза(4)
Возбуждающая галерея 18+: фестиваль эротики в центре прибалтийской столицы закончился массовой оргией(3)
Как использовать масло в сексе (3)
«Ты меня слышишь»? Если вам звонят и задают этот вопрос, сразу кладите трубку!(2)
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?(2)
CмотриЦеликом
Когда мы поняли, что не так с этой девушкой, нам стало не по себе… Смотрите видео!

Когда мы поняли, что не так с этой девушкой, нам стало не по себе… Смотрите видео!

Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу

Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу

Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram

Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram

09:51
Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактрисаболезньбузовавидеогороскопдевушкаденьдочьевровидениеженщинажизньзвездыздоровьеинтересноинтимлюбовьольга бузовапевицароссиясекссмотриталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees