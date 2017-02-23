Катя Гордон показала новорожденного сына

По рассказам самой женщины, она потеряла больше четырех литров крови, а за здоровье бизнесвумен боролись несколько десятков врачей. Катя вспоминает, что это было настоящим испытанием для нее, потому что Гордон не предполагала, что вторые роды окажутся настолько мучительными.

Незадолго до этого женщина шокировала пользователей Сети, когда опубликовала в Инстаграме видео, на котором рассказала, что у нее уже отошли воды и она направляется в больницу. Поклонники удивились, насколько спокойно вела себя знаменитость. Она не паниковала и старалась держать себя в руках. Катя не думала, что это случится настолько скоро. Сейчас она радуется второму наследнику и делится мыслями в соцсетях.

«В моей жизни было много людей: лицемерных принцесс, дурно трынкающих на гитарах, рыцарей, махающей шпагами так, что скорее они отсекали себе уши, нежели побеждали зверя, было много тусовщиков, которые вспоминали обо мне когда я была нужна и фарцовщиков, впаривающих мне старые истины и сплентни. Иногда надо физически умереть. С весны ждите меня новую, с новой музыкой и новым делом и не подходите ко мне те, кто не отвечают за слова. Моя банда теперь больше. Мы непобедимы», – написала Катя на личной странице в соцсети.

Подписчики знаменитости начали переживать за нее, ведь после видеообращения звезда некоторое время не выходила на связь. Поводом для беспокойств стало то, что беременная Гордон была за рулем в тот момент, когда ехала в больницу. Несмотря на то, что рядом с ней находилась близкая подруга, фанаты опасались, что по дороге в роддом может что-то случиться.

Теперь женщина вспоминает тот день с облегчением. Ей, судя по всему, до сих пор сложно поверить, что самое сложное осталось позади. Ведь и сама беременность протекала нелегко. Катя призналась в том, что последний месяц стал выматывающим, и она ждет того дня, когда ребенок появится на свет. «Откровенно говоря, я очень устала от этого существования не во всю силу. Чувак внутри меня запинал, от всего изжога и сон как у алкоголика... Морально я в норме, но физически чувствую себя инвалидом. Девочки, у вас так было?» – делилась Гордон.