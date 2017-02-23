Паразиты поедают любителей этого блюда! Как не заразиться гельминтами?

Рано или поздно каждый любитель этого деликатеса задается вопросом: могут ли суши и роллы нанести серьезный вред организму? Единственной проблемой является то, что в сырой рыбе, которая входит в состав большинства видов суши и сашими, могут быть глисты.

Исследования подтверждают этот факт: 80–90% как морской, так и пресноводной рыбы заражено гельминтами, для них рыба является промежуточным хозяином. Ни вяление, ни сушение, ни копчение не убивают яйца глистов или личинок, которые обитают в мясе рыбы.

Глисты в рыбе

В то же время повара, работающие с японской кухней, готовы опровергнуть опасения ученых. Сырая рыба и другие морепродукты поставляются в крупные рестораны и суши-бары только после прохождения необходимых исследований. Сушисты утверждают, что на каждый продукт приходит сертификат, ветеринарная справка, а также целый пакет сопроводительных документов.

На самом деле причиной заражения гельминтами может быть не само блюдо, а банальное несоблюдение санитарных норм. Есть суши или сашими нужно в проверенном месте, лучше отдавать предпочтение крупным сетям японских ресторанов, которые существуют в городе не первый год.

Мелкие кафе могут закупать дешевую продукцию на рынках, где вовсе отсутствует санитарный контроль, там рыба может быть и зараженной и несвежей.

Если риск заражения гельминтами пугает тебя не на шутку, можно вовсе отказаться от употребления суши с сырой рыбой, отдав предпочтение салату из водорослей и вегетарианским роллам.

Наша редакция просто обожает это блюдо! А как ты относишься к японской кухне? Не забудь поделиться своим мнением в комментариях.