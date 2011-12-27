Избавьтесь от этого немедленно! Шесть домашних предметов, которые приносят неудачу

И все же нельзя осуждать такое отношение к жизни. Раз уж вас суеверия так заботят, то мы расскажем вам о 6 предметах в вашем доме, которые могут принести неудачу. Оглянитесь по сторонам!
1. Кактусы
Фен-шуй гласит, что все растения с шипами и колючками (кроме роз) приносят в дом отрицательную энергию и невезение.
2. Мертвые растения
Во-первых, вам нужно следить за тем, чтобы ваши растения не сохли, а пропавшие листочки — сразу выбрасывать. Во-вторых, не стоит украшать квартиру искусственными цветами. Это тоже источник негативной энергетики.
3. Зеленые стены
Здесь все упирается в историю. Когда-то ученые использовали мышьяк, чтобы сделать зеленые обои. Во влажном состоянии они стали вырабатывать ядовитый газ, который отравил людей. С тех пор считается, что зеленые стены — к неудачам.
4. Пустые кресла-качалки
Ирландцы считают, что пустое кресло-качалка приглашает незваных духов, чтобы те пришли и сидели в нем. Если кресло качается само по себе, то они уже поселились в доме.
5. Черные двери
Только если они не обращены на север. В ином случае они влекут за собой невезение.
6. Старый календарь
Фольклор гласит, что отображение неправильного года, месяца или дня укорачивает жизнь. Нельзя зацикливаться на прошлом и останавливать время. Это же касается и не идущих часов.
Если для вас суеверия имеют значение, то прислушайтесь к этим советам и постарайтесь исправить недочеты в вашем доме!