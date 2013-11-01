Уже завтра произойдет уникальное затмение в Рыбах! Вот как извлечь из него максимум пользы

Нептун, отвечающий за духовные идеалы, даёт надежду на светлое будущее; звёзды из этой небесной сферы всегда сулят счастье и удачу, передает Lifter.

Вы можете наблюдать положительные стабильные результаты (особенно в отношениях), ровно столько времени, сколько вы готовы быть смиренны и благодарны высшим силам. Несдержанность, жадность и эгоизм положат конец вашим успехам!

Что означает солнечное затмение?

Как и новолуние, солнечное затмение представляет собой конец одного цикла и начало другого. Самый сильный и самый важный аспект в астрологии — Солнце в соединении с Луной.

В этот период времени всё зависит только от вас, перед вами открываются безграничные возможности, когда нужно смело строить планы на будущее.

Вам стоит пересмотреть старые привычки, предпочтения и модель поведения, чтобы найти новые способы достижения успеха; это идеальное время для того, чтобы начать всё с чистого листа.

Как затмение повлияет на вашу жизнь?

Солнечное затмение в феврале 2017 года находится в созвездии Водолея, однако из-за прецессии равноденствий (смещения точек весеннего и осеннего равноденствий) оно попадает в знак Рыбы в гороскопе.

Затмение окажет наиболее сильное влияние на тех, кто рождён в первом декане созвездия Рыбы (19–28 февраля) и самом начале второго декана созвездия Рыбы (29 февраля–10 марта).

О том, как солнечное затмение будет влиять на вашу жизнь в течение ближайших месяцев, подробно расскажут два небесных тела: Скат — неподвижная звезда из созвездия Водолея — и расположенная от него всего на несколько градусов выше таинственная голубая планета Нептун.

Влияние Ската

Неподвижная звезда Скат совпадёт с солнечным затмением в феврале 2017 и принесёт удачу, продолжительное везение, а также возможность быстро найти выход из любой критической ситуации. Эта звезда благоволит успеху во многих сферах деятельности: экономической, социальной, технической и других.

Название «Скат» означает «желание»; солнечное затмение поспособствует исполнению любых ваших желаний, однако обещанное счастье и удача ждут только тех, кто по-настоящему этого заслуживает.

Во взаимодействии с Солнцем и Луной эта звезда особенно благотворно влияет на отношения. Вы можете завести новых и влиятельных друзей, получить помощь и ценные подарки или обрести любовь и обзавестись семьёй.

Скат даст вам повышенную эмоциональную чувствительность, отчего улучшится интуиция или появится «шестое чувство», однако вместе с тем возможно обострение критики со стороны окружающих.

Влияние Нептуна

Нептун — покровитель духовных идеалов — предлагает нам отказаться от излишнего эгоизма и обрести гармонию в общении с окружающими людьми и с жизнью в целом. Довольно страшно шагать в неизвестность, но влияние положительной стороны Нептуна усилится как раз в период солнечного затмения.

Солнечное затмение в целом — это позитивное событие, дающее заряд энергии для новых начинаний.

Солнце во взаимодействии с Нептуном повышает чувствительность, обостряет сострадание и сопереживание, а также интуицию. В этот период вы сможете достичь единения с близкими людьми и насладиться этим чувством.

Большое удовлетворение принесут занятия благотворительностью, помощь животным и природе, работа в социальной сфере. Также это хорошее время, чтобы пойти в кино или сбежать от реальности погрузившись в чтение фантастического романа.

Луна во взаимодействии с Нептуном повышает эмоциональную чувствительность. Вы можете отбросить ненужные сомнения и направить вашу энергию в нужное русло.

Некоторые психические и эмоциональные состояния могут быть вызваны влиянием планет, но ваше сострадание и сопереживание окружающим являются подлинными. В этот период вы можете стать хорошим помощником для всех, кто нуждается в вашей поддержке, внимании, беседах или дружеских советах.

Взаимодействие Солнца и Луны с Нептуном даёт большой потенциал для обострения «шестого чувства», поэтому не игнорируйте свою интуицию, начиная с 28 февраля 2017 года.

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