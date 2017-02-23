Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Беги, сверкая пятками: пять знаков Зодиака, которые задушат вас ревностью

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Некоторые знаки Зодиака ревнуют больше, чем другие. Более того, они теряют контроль над собой и сходят с ума от ревности. Забудьте толерантное общение, в такие моменты вам ужасно хочется оторвать им голову! 

Ради вашего спокойствия, остерегайтесь этих 5 знаков Зодиака, когда они становятся ревнивыми, это ужасное зрелище, передает Soulpost.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Когда Телец ревнует, это значит, что вы потеряли его доверие. Телец – властный знак, и, когда ревнует, может повысить уровень собственной самозащиты, например, стать более упрямым или обидчивым. Он может не сердиться, но всячески показывать, что уязвлен.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак – подозрительный партнер, ему сложно открыться, но, когда он это делает, то действительно доверяет вам. Он начинает ревновать, когда подозревает вас в обмане, и становится более осторожным.

В новых отношениях Рак может чувствовать себя небезопасно, пока не узнает, что вы действительно заботитесь о нем. Он может считать, что его ревность – это его неуверенность в себе, и он может предположить, что недостаточно хорош для вас. Лучший способ борьбы с этим — прислушаться к нему, когда он делится своими страхами и переживаниями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев думает только о себе, даже в отношениях. Это звучит эгоистично, но он действительно считает, что никто не позаботится о нем лучше, чем он сам, хотя позволит вам попробовать. Когда Лев ревнует, даже немного, это может вывести его из равновесия. Он очень драматичен, и, скорей всего, наделает много шуму по этому поводу, пока вы не напомните ему, что у него нет повода для беспокойства.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Когда Скорпион думает, что вам нельзя доверять, для него практически невозможно простить вас, даже если вы не раз доказали свою верность по отношению к нему. Он может быть несколько скрытным, но позже выходит из замкнутого состояния.

Если Скорпион имеет основания предполагать (даже без доказательств), что вы изменяете ему, он позволит ревности заполонить себя. Страсть может принимать множество форм в Скорпионе, и он просто не был бы собой, если бы не ощущал ревность.

Козерог (20 декабря — 19 января)

Для Козерога ревность может изобличить отношения. Для него сложно ее переносить и в дальнейшем доверять людям, особенно, если вы даете ему повод для ревности. Если Козерог испытал подобную боль до вас, вы можете только ухудшить ситуацию. Когда он ревнует, то может предположить, что отношения закончены, даже если ничего не было.

С учетом сказанного, с Козерогом лучше быть предельно честным и открытым. Его ревность позволяет его фантазии рисовать ужасающие картины, которые заставляют менять к вам отношение.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАзнак зодиакаревность
Вопрос дня!
смотри!
Мы снова отдаем билеты!
СМОТРИ!
розыгрыш на limon.ee!
Смотри!
Смотри!
смотри!
eesti laul
Пришли новостьПришли фото
Хроника
12:50
Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу
12:48
Беги, сверкая пятками: пять знаков Зодиака, которые задушат вас ревностью
12:15
Видео: Vasiliev Groove в Таллинне вывели на сцену зрительницу из зала, а она не растерялась!
11:56
Фото: Вера Брежнева в честь праздника показала аппетитную грудь
11:39
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?
11:23
Ей 52? Смотрите, как сейчас выглядит звезда 90-х Наталья Ветлицкая
10:59
Чем занимается дочь главного дипломата России Сергея Лаврова (фото)
10:47
Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram
10:35
Какой милый снимок: публично разругавшиеся Эрика Салумяэ и ее несовершеннолетняя дочь помирились?
09:57
В Москве экстренно госпитализирована Наталья Гулькина
09:51
Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!
09:20
Прекрасный день для поездок и романтических приключений: читайте гороскоп на 23 февраля
06:54
Скончался актер Алексей Петренко
18:55
Письмо читателя: как победить зависимость от мастурбации? (1)
18:31
Знаменитости, которые любят мастурбировать и гордятся этим
18:08
Анастасия Волочкова оказалась при смерти
17:31
Гей-певец Рики Мартин рассказал, как воспитывает сыновей-близнецов
17:10
Суд над юмористом Петросяном состоится 2 марта (1)
16:53
Причина, по которым могут изменить разные знаки Зодиака
16:39
Рамки приличия: восемь негласных правил этикета в общественном туалете
Все новости
KrasotkaЦеликом
Письмо читательницы: девственница ли я, если мастурбировала?

Письмо читательницы: девственница ли я, если мастурбировала?

Выпущена краска для волос, которая в течение дня может менять свой цвет

Выпущена краска для волос, которая в течение дня может менять свой цвет

Физкульт-ответ: почему нельзя одновременно похудеть и накачать мышцы

Физкульт-ответ: почему нельзя одновременно похудеть и накачать мышцы

12:44
Как поддержать разбитое сердце
12:32
Ученые разрешили семьям с детьми заводить кошек
12:25
Как приучить ребенка к горшку: видеоколонка Тутты Ларсен
22. фев
Бритье лица: эффективная процедура по уходу за кожей или ода феминизму?
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?
Ей 52? Смотрите, как сейчас выглядит звезда 90-х Наталья Ветлицкая
Чем занимается дочь главного дипломата России Сергея Лаврова (фото)
Фото: Вера Брежнева в честь праздника показала аппетитную грудь
Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!
Топ комментариев
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(7)
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза(4)
Возбуждающая галерея 18+: фестиваль эротики в центре прибалтийской столицы закончился массовой оргией(3)
Как использовать масло в сексе (3)
«Ты меня слышишь»? Если вам звонят и задают этот вопрос, сразу кладите трубку!(2)
CмотриЦеликом
Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу

Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу

Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram

Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram

Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!

Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!

22. фев
Экстрим за гранью: секс на мотоцикле на полном ходу «взорвал» Сеть
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактрисаболезньбузовавидеогороскопдевушкадетидочьженщинажизньзвездыздоровьеинтересноинтимлюбовьольга бузовапевицароссиясекссмотриталлиннутрофотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees