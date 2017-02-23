Ей 52? Смотрите, как сейчас выглядит звезда 90-х Наталья Ветлицкая

Вероятно, Наталье, проживающей на чужбине, стало скучно: давно российские СМИ о ней ничего не писали. Поэтому певица, не дожидаясь, когда к ней в Европу наведаются очередные папарацци и снимут ее в каком-нибудь торговом центре, сама дала повод для публикаций.

Певица обнародовала в Facebook селфи и поманила репортеров. «Не дам скучать желтой прессе аллилуйя», – подразнила акул пера Ветлицкая. Забавно, но на ее провокацию никто не повелся.

Светские хроникеры остались равнодушны к буйным вихрам и голливудской улыбке звезды 90-х. А вот подписчиков Натальи хлебом не корми, только дай ее похвалить, чтобы аж челюсти свело от сахарного сиропа. Комментаторы буквально рассыпались в комплиментах, назвав певицу красавицей, «самой замечательной, прекрасной, божественной!», «шикарной женщиной – для сильных, благородных, самодостаточных мужчин!» и все в таком духе.

Однако нельзя не отметить, что не вышло у Ветлицкой сенсации. Поняв, что затея Натальи провалилась, друзья привели ей в пример звездных любительниц обнажаться.

«Любая пресса любит голых. Где?...» – прямо спросили у спрятавшейся за темными очками артистки подписчики. «А за такое удовольствие надо платить ... много ... очень ... очень много ))))))))», – кокетливо ответила Наталья. Судя по смайлам, портрет затосковавшей на чужбине звезды в стиле ню страждущим долго ждать не придется.