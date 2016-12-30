Чем занимается дочь главного дипломата России Сергея Лаврова (фото)

Современное искусство, альфа-мужчины, дети и спорт – главные ценности в жизни Екатерины Винокуровой.

Екатерина Винокурова – единственный ребенок главного дипломата России. О ней ходило много слухов: к примеру, говорили, что дочь главы российского МИДа плохо знает русский язык и живет в США.

Дыма без огня, как известно, не бывает: Екатерина действительно прожила в Америке 17 лет, пока отец служил полпредом России при ООН. Изучала политологию в Колумбийском университете, год училась в Лондонской школе экономики, передают Dni.

Однако уже десять лет как живет в Москве. Российская карьера Винокуровой развивается в сфере арт-бизнеса. Начинала Екатерина в московском представительстве лондонской арт-галереи Haunch of Venison. Дальше были шесть лет работы в российском представительстве аукционного дома Christie's – дочь дипломата дослужилась до позиции директора.

Затем дошла очередь и до собственного бизнеса: Екатерина – совладелец компании Smart Art, занимающейся продвижением современных российских художников.

Конечно же, всех интересует, как помогала в жизни Винокуровой известность ее родителя. «Я никогда не скрывала, кто мой отец. Но я практически никогда об этом не говорю. И всем, кто меня знает, известно, что мне по жизни мало кто помогал. Безусловно, главной помощью было то образование, которое мне дали», – цитирует дочь министра глянцевое издание Marie Claire.

Фото: Scanpix

Екатерина призналась, что самый важный урок, данный ей отцом – уверенность в себе. «Я – единственный ребенок, и мне всегда говорили: ты должна рассчитывать на свои силы, ты должна достигать», – отметила Винокурова.

Дочь главы российского МИДа сделала еще одно признание: ей нравятся сильные мужчины. «Я люблю альфа-мужчин, с сильным характером. Иногда, конечно, чуть-чуть от этого страдаю, потому что ухожу на второй план, а его решение (мужа Александра) – закон. Но я готова с этим мириться, потому что он у нас в семье лидер. Мой папа у нас тоже всегда был главный», – говорит Екатерина.

Дочь Лаврова рассказала, что после рождения детей, которым сейчас 3 и 6 лет, она забросила светскую жизнь. На первом месте у нее семья и дети. Важен для Екатерины и спорт, которому она уделяет пять-шесть дней в неделю.