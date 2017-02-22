Какой милый снимок: публично разругавшиеся Эрика Салумяэ и ее несовершеннолетняя дочь примирились?

Воссоединившаяся после различных недопониманий семья выглядит счастливой. Напомним, что осенью в эфире передачи Эвелин Ильвес, олимпийская чемпионка Эрика Салумяэ озвучила свое мнение, что новая семья ее дочери Сирли просто использует известную фамилию в целях наживы.

Громкое высказывание не осталось незамеченным, Сирли и семья ее нового мужа подали коллективную жалобу на передачу Evelin в совет про прессе, а в отношениях матери и дочери, казалось, пошла трещина.

Напомним, что 16-летняя дочь олимпийской чемпионки Эрики Салумяэ в декабре минувшего года стала матерью. Рожала Шанти Гранд Уусталу (экс-Сирли Салумяэ – Прим.ред.) в далеком Таиланде.