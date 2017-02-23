Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram

На днях Тайра Бэнкс опубликовала на свой странице в соцсети коллаж из снимков, который удивил ее поклонников. На нем изображена сама звезда и Дучэсс Дьюкс, которая удивительно на нее похожа.

«Это моя маленькая малышка-близнец! Эта девочка даже как-то играла меня в детстве», — подписала пост модель.

Тайра была шокирована, впервые увидев юную модель, ведь она как две капли воды похожа на нее.

Дучэсс Дьюкс любит делать объемную укладку волос и мечтает стать моделью. Девочка часто принимает участие в модных фотосессиях. Кроме того, она занимается гимнастикой, обожает домашних животных и прогулки на свежем воздухе, а в свободное от учебы время занимается пением и верховой ездой.