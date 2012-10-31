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В Москве экстренно госпитализирована Наталья Гулькина

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В Москве в ночь на 23 февраля был экстренно госпитализирована известная певица Наталья Гулькина. 

Певица почувствовал себя плохо после ужина в ресторане китайской кухни. Звезда группы "Мираж" была доставлена в одну из столичных больниц. Гулькину положили в стационар, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

По словам певицы, ей стало плохо после того, как она решила перекусить в ресторане китайской кухни. "За сегодня я успела только "перехватить" на голодный желудок в одном китайском ресторанчике, после чего через пару часов почувствовала острую боль в желудке", – цитирует Гулькину Life.

Исполнительница рассказала, что не успевает правильно питаться из-за работы. "За последние два дня у меня был очень плотный график выступлений и эфиров, из-за которых я даже не успевала нормально поесть", – отметила Гулькина.

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