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Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!

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На завтрашний президентский прием многодетная мать Янне Аан отправится в изумительном платье.

Дизайнеры популярного эстонского бренда Mammu решили сделать доброе дело и сшили Янне Аан, многодетной матери из Тартуского уезда, семья которой получила титул «Большая семья 2016» и была приглашена на президентский прием, невероятно красивое платье. Такое, которое сама женщина никогда не смогла бы себе позволить.

Янне — консультант в крупнейшем туристическом бюро Эстонии, но сейчас сидит дома с годовалой дочерью. В семье Янне и ее мужа Пеэтера семеро детей, старшему из которых 15 лет.

Смотрите видео TV3 и вы увидите, как шилось, пожалуй, самое шикарное платье завтрашнего президентского приема в честь празднования Дня независимости Эстонии.

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