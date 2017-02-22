Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!

Дизайнеры популярного эстонского бренда Mammu решили сделать доброе дело и сшили Янне Аан, многодетной матери из Тартуского уезда, семья которой получила титул «Большая семья 2016» и была приглашена на президентский прием, невероятно красивое платье. Такое, которое сама женщина никогда не смогла бы себе позволить.

Янне — консультант в крупнейшем туристическом бюро Эстонии, но сейчас сидит дома с годовалой дочерью. В семье Янне и ее мужа Пеэтера семеро детей, старшему из которых 15 лет.

Смотрите видео TV3 и вы увидите, как шилось, пожалуй, самое шикарное платье завтрашнего президентского приема в честь празднования Дня независимости Эстонии.