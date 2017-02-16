Прекрасный день для поездок и романтических приключений: читайте гороскоп на 23 февраля

Овен

Этот день строит посвятить развлечениям и активному отдыху. Не упустите возможность взбодриться, порадовать себя чем-то новым, не вписывающимся в обычное течение жизни. На любой вечеринке вы будете в центре внимания, а ваше неотразимое обаяние наверняка произведет сильнейшее впечатление на окружающих.

Не стоит слишком серьезно относиться к мелким бытовым проблемам: их решение отнимет куда меньше времени, если вы не станете откладывать дела надолго. Можно принимать гостей или устраивать праздники для членов семьи. Ваши замыслы будут реализованы при полной поддержке близких.

Телец

Возможны трудности в романтических отношениях, ссоры и разногласия с любимым человеком. Дело дойдет до серьезного конфликта, если вы не будете терпеливы, снисходительны и благоразумны. Не стоит обсуждать проблемы прошлого, вспоминать о давних обидах. Новые увлечения принесут больше проблем, чем радости, но будут способствовать развитию лучших черт вашего характера.

Интересные встречи ожидают Тельцов, планирующих посетить общественные мероприятия, вечеринки или праздники. Одиночество не пойдет вам на пользу, а вот общение с друзьями или просто приятными особами наверняка будет способствовать обретению душевного равновесия.

Близнецы

Прекрасный день для тех, кто стремится к новым впечатлениям, жаждет расширить свой круг общения, получить полезный жизненный опыт. Вас ожидает немало приятных сюрпризов, а также событий, каждое из которых хоть и незначительно, но изменит жизнь к лучшему. Занятия физической культурой, танцы, участие в спортивных состязаниях способствуют росту жизненного тонуса.

Ваши поступки могут казаться близким необдуманными и странными, поскольку продиктованы они интуицией, а не здравым смыслом. Развитие событий докажет, что вы выбрали правильную тактику, пока же спокойно относитесь к насмешливым замечаниям в свой адрес.

Рак

Будьте снисходительны к любимому человеку: его капризы и несколько странное поведение продиктованы желанием получить ваше внимание. Не стоит скупиться на подарки для близких, даже если финансовые дела не позволяют вам преподнести нечто ценное – достаточно любой мелочи, чтобы у дорогой вам особы улучшилось настроение. Поездки сложатся хорошо, если вы лично займетесь их подготовкой: вряд ли кто-то другой сможет сделать это лучше.

Юным представителям знака стоит принять во внимания советы старших родственников. Раки, обладающие завидным жизненным опытом, напротив, не должны скупиться на советы – в ваших силах уберечь друзей от серьезных ошибок.

Лев

События этого дня будут не слишком значительными, но приятными. Многие Львы окажутся в центре внимания особ противоположного пола, смогут завязать интересные знакомства или положить начало многообещающим отношениям. У юных представителей знака появится возможность проявить свои лучшие качества близкому человеку, Львы более зрелого возраста воспользуются шансом блеснуть талантами в обществе новых знакомых.

Это день признания ваших заслуг, получения награды за то, что было сделано ранее. Принимайте всеобщее восхищение как должное, но не слишком возноситесь над окружающими – из героя дня вы рискуете превратиться в объект насмешек.

Дева

Этот день потребует от Дев необычных поступков, отказа от привычной линии поведения. Вы не всегда готовы к переменам, но сопротивляться им бесполезно. Друзья помогут найти верный путь к решению проблем, преодолеть трудности и вовремя исправить допущенные ошибки. Нежелательно отправляться за покупками в одиночестве – вы рискуете выбрать неудачную вещь или оказаться жертвой мошенников.

Общение с представителями старшего поколения потребует незаурядного терпения. Избегайте резких высказываний, не давайте советов, о которых никто не просит. Любимый человек готов поделиться с вами своими проблемами, и к их решению стоит отнестись серьезно.

Весы

События развиваются быстро, и у вас будет слишком мало времени для того, чтобы обдумывать свои действия, взвешивая все за и против. Подсказки интуиции заслуживают внимания – следуя им, вы легко найдете верный путь к решению многих проблем. Не исключены финансовые трудности; в особенности это актуально для тех, кто планирует далекие поездки или находится вдали от дома.

Это день укрепления дружеских, романтических и семейных отношений. Не жалейте сил на поиски общего языка с окружающими: есть шанс преодолеть разногласия, которые в течение долгого времени осложняли вам жизнь. Вероятны подарки от старых знакомых, возможно получение известий от дальних родственников.

Скорпион

Действуйте решительно и быстро – такая рекомендация верна для всех сфер жизни, кроме области романтических привязанностей. Суета и спешка не пойдут на пользу отношениям с любимым человеком; терпения и готовность к спокойному диалогу, напротив, позволят решить многие проблемы. Родственники интересуются вашими делами, но нет никакой необходимости сообщать им информацию в полном объеме.

Для склонных к творчеству Скорпионов этот день будет особенно удачным. Появляется возможность развить свои таланты и способности, получить полезные знания и навыки. Только не ленитесь: безделье вам сегодня противопоказано!

Стрелец

Складывается благоприятная ситуация для преодоления разнообразных трудностей, но вы поступите мудро, если не станете торопиться. Спокойно стройте планы на будущее, обдумывайте тактику дальнейших действий – от принятых в этот день решений будет зависеть многое. Финансовая картина благоприятна, а вот за своими вещами стоит последить: есть риск потерять нечто очень ценное.

Для романтически настроенных особ этот день будет весьма интересным, поскольку обещает и многообещающие знакомства, и нешуточные любовные переживания. Не придавайте большого значения мимолетным увлечениям – они рассеются, как только вы увидите объект своего внимания в истинном свете.

Козерог

Появляется шанс быстро и без серьезных усилий справиться с делами, которые долгое время казались невероятно сложными. Способность реально оценить существующие проблемы – это половина их решения, а ваш острый ум подскажет, как довести начатое до конца. Целеустремленность позволит получить ответы на любые интересующие вас вопросы. Смело стройте планы на будущее: сейчас вы можете предсказать, как будет развиваться ситуация, и сделать соответствующие выводы.

Сфера романтических отношений находится под влиянием позитивных тенденций, и у вас есть шанс изменить к лучшему свою личную жизнь. Не упустите возможность совершить приятную поездку вместе с симпатичным вам человеком: вполне вероятно, что в пути появится возможность признаться в своих чувствах.

Водолей

Возможны финансовые трудности, неудачные покупки, потери. Постарайтесь сократить расходы – вскоре вам представится возможность как нельзя лучше распорядиться сэкономленными деньгами. В этот день Водолеи легко находят общий язык с представителями старшего поколения, преодолевают разногласия с родственниками. Творческий подход к решению повседневным проблем гарантирует, что ни вам, ни вашим близким скучать не придется.

Способность понимать окружающих с полуслова развита необыкновенно, что способствует гармонии в романтических отношениях. Вероятность новых знакомств особенно высока у тех, кто собирается совершить далекую поездку в середине дня.

Рыбы

Не пытайтесь решить все проблемы сразу, это лишь усложнит ситуацию и приведет к появлению новых трудностей. Стремление навести порядок в собственной жизни похвально, но вы склонны проявлять энтузиазм, который вряд ли будет правильно понят окружающими. Нежелательно браться за серьезные и требующие расходов домашние дела, начинать ремонт или строительство загородного дома.

Родственники относятся неодобрительно ко многим вашим планам и идеям, и попытки изменить ситуацию вряд ли увенчаются успехом. А вот любимый человек не только поддержит вас, но и даст немало советов, которые окажутся весьма полезными. Этот день хорошо подходит для отдыха в большой компании, участия в общественных мероприятиях.