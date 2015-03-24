Гей-певец Рики Мартин рассказал, как воспитывает сыновей-близнецов

В новом интервью Рики объяснил, что не представляет себе жизни без детей. Мартин на днях побывал в студии The Dr. Oz Show - проекте известного в США Доктора Оза. Мужчины обсуждали различные темы и когда речь зашла о детях Рики признался, что многие критикуют его стиль воспитания 8-летних Валентино и Маттео, пишет Kleo.ru.

«Они путешествуют чуть ли не с самого рождения. Ведь я очень часто в дороге. Многие говорят мне: "Рик, когда же ты остановишься со своими турне, ведь дети, им нужна стабильность". Тогда я отвечаю: "Стабильность? Я их стабильность". Если меня не будет рядом то ребята почувствуют дискомфорт и нестабильность. Но сейчас с ними все отлично».

Мартин добавил что сейчас мальчики на домашнем обучении. По словам артиста, принимая любое важное решение они прежде всего думает о детях. «Думаю, как это отразится на их благосостоянии. Это моя обязанность, которую я принял став отцом. Дети стали для меня чем-то вроде религии. Они не знают об этом, но они похожи на маленьких спасителей».