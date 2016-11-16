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Причина, по которым могут изменить разные знаки Зодиака

Limon.ee
Limon.ee
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Нет ничего более ужасного, чем предательство близкого человека. Далеко не все люди изменяют, но, когда это происходит, хочется хотя бы попытаться найти этому какое-то объяснение. Оказывается, звезды дают такую возможность! Вы можете заранее изучить причины, по которым представители разных зодиакальных знаков (в теории) могли бы пойти на измену. Начнем!

Овен

Они очень быстро влюбляются, поэтому отдаются чувствам целиком и полностью. Проблема в том, что так же быстро им может все это и надоесть. Овен захочет новых отношений и ощущений, при этом совершенно не желая вам зла. Таким людям сложно строить продолжительные отношения с одной партнершей, пишет Dictat.net.

Телец

Они очень долго открываются людям, а когда это происходит, то требуют от них безграничной отдачи. Тельцу необходимо чувствовать, что ради него готовы пойти на все. Если же он этого не видит, то вполне вероятно, что пойдет искать себе новую партнершу.

Близнецы

Они кокетливые и общительные. Близнецы ищут идеальную партнершу, с которой смогут соединиться и на интеллектуальном, и на эмоциональном уровне. Если они найдут такую, то уж точно не станут изменять, а если нет, то…

Рак

Они верные, потому что буквально прилипают к своим партнерам. Единственная причина, по которой представители этого зодиакального знака могут пойти на измену, — эмоциональная несовместимость. Они долго будут ее терпеть, но потом попросту пойдут дальше.

Лев

У них очень завышенная самооценка. Представителям этого знака важно чувствовать себя лучшими и в любви, и в сексе. Они хотят слышать похвалу, самоутверждаться и наслаждаться своим авторитетом. Если этого не происходит, то в какой-то момент они могут сходить “налево”.

Дева

Этим мужчинам важно чувствовать себя нужными и любимыми. Пока в семье царит гармония, то они будут верны. Если же часто будут происходить конфликты, то в какой-то момент уязвленный представитель этого знака может решиться на неверный шаг.

Весы

Это верные и стабильные партнеры. Они превыше всего ценят гармонию в семье, поэтому будут делать все, чтобы все были счастливы. Но Весы не любят уединения, поэтому, если партнерша оставляет их без внимания изо дня в день, то начнут искать другую.

Скорпион

Это пылкие партнеры, которые жаждут проявлять и страсть, и чувственность в отношениях. Если партнерша будет удовлетворять все потребности Скорпиона и сможет вызвать у него сильнейшее чувство доверия, то все будет прекрасно.

Стрелец

Это очень спонтанные люди, которым не сидится на месте. По сути, именно из-за этого они и могут решиться на измену. Если же партнерша будет такой же спонтанной и готовой на эксперименты, то Стрелец будет счастлив и доволен!

Козерог

Завоевать сердце Козерога очень трудно, поэтому они не склонны изменять, если уже нашли подходящую партнершу. Козероги способны на измену только если их предали. Око за око.

Водолей

Им нужна интеллектуальная партнерша, которая сможет стать интересным собеседником. Водолей даст своей девушке много свободы, чтобы она продолжала развиваться и познавать мир. Им нравятся отношения, построенные на равенстве.

Рыбы

Им нужна нежность и романтика. Они будут стараться удовлетворить свою партнершу, но если увидят, что все попытки тщетны, то не придумают ничего лучше, чем уйти и попытать счастье с кем-то другим.

Старайтесь замечать и учитывать предпочтения своих партнеров, чтобы быть уверенными в том, что у вас крепкий и стабильный союз. Не делайте ничего в ущерб себе, но старайтесь строить отношения, в которых комфортно обоим партнерам!

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