Рамки приличия: восемь негласных правил этикета в общественном туалете

1. Личное пространство

Это может показаться смешным, но, зайдя в уборную, многие занимают кабинку рядом с уже занятой. Это неверно. Правильнее выбрать следующую от занятой, чтобы между вами была одна пустая. Конечно, если есть такая возможность, пишет Dictat.net.

2. Для инвалидов — не для вас

Пользоваться кабинкой для людей с ограниченными возможностями, если вы к ним не относитесь, — моветон. Во-первых, вы можете и дождаться своей очереди в обычную кабинку, а во-вторых, может зайти человек, которому это действительно нужно. Будет неловко.

3. Никаких рукопожатий

Мало ли, кого вы встретили. Но оговорить стоит! Естественно, разговаривать через стенку кабинки с соседом — тоже недопустимо. Очень актуально для офисов. Вы тут болтаете, а рядом начальник за перегородкой мотает все на ус. Оно вам надо?

4. Занимайтесь своим делом

Дамы никогда не общаются в кабинках, но часто любят посплетничать у рукомойника. Так вот, это нарушение туалетного этикета! Мойте руки и следите не за мыслью, а за гигиеной.

5. Никаких телефонов!

Это как минимум негигиенично! Ответить на сообщение, дочитать статью или полазить в интернете, сидя на “троне”, можно дома. В общественных местах этого делать нельзя. Просто подумайте, что пока у вас там “онлайн-конференция”, кто-то ждет своей очереди!

6. Забрать последнее

Все мы знаем, что некрасиво забирать последний кусочек с общей тарелки, но в туалете почему-то запросто забираем последний клочок бумажки. Хорошо, а что делать тому, кто оказался перед пустым рулончиком? Оказывается, нужно просто тихонько попросить об услуге соседа и тот передаст вам снизу спасительный клочок. А еще лучше носить с собой пачку бумажных салфеток.

7. Тихо! Идет процесс…

Хотя в туалет все люди ходят за одним и тем же и в этом нет ничего стыдного, постарайтесь все-таки сделать свое дело тихо. Неприятно, когда физиологический аккомпанемент слышно на всю уборную.

Вы, возможно, подумали, что этот этикет придуман для каких-то неандертальцев, которые первый раз попали в общественный клозет, но смею вас заверить, никогда не бывает лишним еще раз напомнить о правилах приличия. Пусть даже и туалетного!