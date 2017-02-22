Проверь себя прямо сейчас! Эта математическая головоломка под силу только самым находчивым

«В магазине я увидела платье за $97. Я одолжила $50 у матери и еще $50 у отца. Я купила платье, и в магазине мне дали $3 на сдачу. Я отдала $1 маме, $1 папе и еще $1 оставила себе. Теперь я должна матери $49 и отцу также $49. $49+$49= $98+мой $1=$99. Куда делся еще $1? Пишет Dictat.net.

Как думаете, куда делся еще один доллар? Быть может, он у матери? Или у отца? В магазине? А может быть, он у меня?»

Как видите, девушка, действительно, не досчиталась одного доллара. А вы уже поняли, куда он подевался? Если вы все еще сомневаетесь, даем вам последний шанс! Внимательно прочтите условия задачи.

Что же, готовы узнать разгадку?

Вот как решить эту задачу:

Один доллар никуда не потерялся. Это просто уловка подсчета. $49+$49+$1=$99, это очень удачный математический трюк, чтобы спрятать оставшийся доллар, который физически никуда не девался. Смотрите сами:

Стоимость платья: $97.

Плюс $3 сдачи.

Доллар матери: $1.

Доллар отцу: $1.

Доллар себе: $1.

Всего — $100!

Как видите, решение задачки совершенно не сложное. Вот только условия поставлены таким хитрым образом, что решить ее практически невозможно. Если же вам удалось справиться без подсказки – поздравляем! У вас блестящий ум!