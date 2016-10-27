После секса в подъезде москвичка не смогла определиться, насиловали ее или нет

На место приехали сотрудники правоохранительных органов и застали подвыпивших женщину и мужчину. Девушка заявила, что секс ей понравился, но при этом над ней совершили насилие, пишет Life.ru.

— Они сразу сбежали, и дома никого нет уже пару дней, — рассказывает управдом. — И, на мой взгляд, мужчина выглядел трезвым, а вот женщина была немного пьяна. О самом случае я не всё знаю, но знаю, что после этого инцидента никто из них в доме не появлялся.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который скрылся с места происшествия.