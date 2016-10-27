Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза

Пишет Эвелин честно и откровенно, о своих победах и поражениях, о том, какие потери у нее были в жизни и как ей приходится работать.

Эвелин поделилась с читателями, что теперь к ней пришло точное понимание того, что после каждой потери в жизни человека начинается период траура, душевных переживаний, а чтобы оправиться от них, нужны время и работа над собой. «Я получила, что хотела – самый большой вес за последние пятнадцать лет, потухшие глаза и истощенный дух», – честно написала Эвелин Ильвес в женском журнале.

Правда, Эвелин не сдается и делает все, чтобы привести в порядок тело и дух: два раза в неделю бывшая первая леди посещает тренажерный зал, подолгу гуляет со своим псом, а также посещает ЭМС-тренировки и липомассаж. Ну а чтобы воспрянуть духом, ведет активную светскую жизнь и много работает.