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Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза

Limon.ee
Limon.ee
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Журнал Naisteleht теперь публикует колонку, в которой делится своими мыслями бывшая первая леди Эстонии, а ныне телеведущая и писательница Эвелин Ильвес. 

Пишет Эвелин честно и откровенно, о своих победах и поражениях, о том, какие потери у нее были в жизни и как ей приходится работать.

Эвелин поделилась с читателями, что теперь к ней пришло точное понимание того, что после каждой потери в жизни человека начинается период траура, душевных переживаний, а чтобы оправиться от них, нужны время и работа над собой. «Я получила, что хотела – самый большой вес за последние пятнадцать лет, потухшие глаза и истощенный дух», – честно написала Эвелин Ильвес в женском журнале.  

Правда, Эвелин не сдается и делает все, чтобы привести в порядок тело и дух: два раза в неделю бывшая первая леди посещает тренажерный зал, подолгу гуляет со своим псом, а также посещает ЭМС-тренировки и липомассаж. Ну а чтобы воспрянуть духом, ведет активную светскую жизнь и много работает.

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