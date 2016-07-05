Становится не смешно! Филипп Киркоров призвал Россию отказаться от «Евровидения» в Киеве

Накал страстей вокруг участия России в "Евровидении" не ослабевает, несмотря на то что Первый канал пока не определился с участником конкурса. Множество экспертов музыкальной индустрии сошлись во мнении — в этом году России предстоит самое тяжёлое "Евровидение". Российской делегации в Киеве, мягко говоря, будут не рады в условиях нового обострения ситуации в Донбассе, и провокации неизбежны — это признают и многочисленные политические эксперты, несмотря на уверения украинских организаторов в гарантии полной безопасности россиян в Киеве. В сложной ситуации оказался и отвечающий в этом году за подготовку конкурсанта на "Евровидение" Первый канал. Российский оргкомитет тянет с определением кандидатуры артиста не потому, что не может выбрать артиста или песню, а потому что под вопросом само участие России в "Евровидении" — об этом изданию Life.ru рассказали источники в Останкино. В условиях нарастающего общего напряжения и сомнений неожиданно пал "последний бастион" — игнорировать конкурс в этом году Россию призвал самый горячий фанат и передовой эксперт "Евровидения" — Филипп Киркоров. Ранее певец даже в самые трудные годы рвался отстаивать честь страны, не обращая внимания на свист из зрительного зала (как в истории с поездкой на "Евровидение" юных сестёр Толмачевых в 2014 году в Дании. — Прим. ред.) В разговоре со СМИ Киркоров объяснил свою позицию.

— Мне неинтересен этот конкурс с определённого этапа его существования, а точнее с прошлого года. Для меня он в каком-то смысле перестал существовать. Я глубоко разочарован его политизированностью и ангажированностью. Я не оспариваю победу певицы из Украины Джамалы: за неё также голосовали жители Европы, как за Сережу Лазарева. Но в зрительском голосовании победил Сергей. Тем не менее, в то время как люди отправляли СМС за него, профессиональное жюри этих же стран поставило ему ноль. Настолько очевидна предвзятость и сведение счётов с Россией, что мне абсолютно неинтересно иметь дело с организацией, которая игнорирует мою страну, причём так грубо и так некрасиво. И вам советую уменьшить свой интерес к этому конкурсу, пока они не наведут там порядок. Я бы вообще никого не отправлял туда в этом году!

Стоит отметить, что в словах Киркорова наряду с патриотическими настроениями эксперты "Евровидения" усмотрели и трезвый расчёт. Ведь в случае если в текущем году Россия пропустит участие в конкурсе, а политическая ситуация вскоре стабилизируется, то через год — в 2018-м — шансы Сергея Лазарева взять реванш и привезти России заветную победу увеличиваются в разы. Вопрос лишь в том, обратится ли Лазарев вновь к "команде мечты" греческих звукорежиссёров и хореографов Киркорова, который ранее неоднократно заявлял, что не успокоится, "пока не возьмёт "Евровидение" измором".