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Дмитрий Тарасов: лучше вообще не жить

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Известный футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью, в котором высказался о недавней публичной стычке с бывшей женой Ольгой Бузовой. Спортсмен всячески старается абстрагироваться от сетевого негатива, чтобы не портить себе жизнь.

Развод Ольги и Дмитрия состоялся еще 30 декабря, но страсти не улеглись до сих пор. На днях бывшие супруги устроили словесную перепалку в Instagram на глазах нескольких миллионов подписчиков. Тарасов упрекнул Бузову в "жизни ради лайков", на что получил жесткий откат. "Дмитрий, может напишешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь, как ты изменял мне с мисской. Как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции??? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь?", – высказала свои претензии ведущая "Дома-2", пишут Dni.ru.

Тарасов не остался в стороне и тут же ответил бывшей жене. "Ольга Игоревна, прекращайте работать на публику! Жизнь – не театр и не цирк. По-моему, мы уже все выяснили и обсудили. Давай прекратим борьбу на публике", – написал он и удалил все реплики Бузовой.

Вот за эту публичную ссору футболисту пришлось отчитаться в интервью. Тарасов признался, что с некоторых пор игнорирует мнение пользователей Сети о нем. У Ольги огромная армия поклонников, которые изо дня в день поносят ее бывшего мужа на просторах интернета.

"Если зацикливаться на комментарии, то лучше вообще не жить. Я научился абстрагироваться. Хотя еще два-три года назад я комментировал, отвечал. Сейчас понимаю, что все это без толку. Кому и что я пытаюсь объяснить!? Я знаю правду и не собираюсь доказывать ее восьми миллионам людей", – отрезал Тарасов, а репортеры подсчитали, что у Бузовой как раз восемь миллионов подписчиков.

По словам спортсмена, история с его неудавшимся браком осталась в прошлом. "С 1 января у меня новая жизнь, новый этап Дмитрия Тарасова. После Нового года начал с чистого листа. Я не переживаю, я улыбаюсь, занимаясь любимым делом. У меня все хорошо, – заверил футболист. – Я знаю, что так будет и дальше. Никому зла не желаю. Просто я перелистнул страницу. Так иногда бывает в жизни у многих. Случилось и у меня еще раз. Значит, так должно быть".

Вступать в публичные перепалки с бывшей женой Тарасов больше не планирует. "Копаться и доказывать что-то человеку через прессу или Instagram я не буду. Все люди взрослые, и нет необходимости публично писать мне в социальных сетях. Мы все обсудили. Поставили точку. Дальше каждый идет своей дорогой. Я написал в своем посте, что были хорошие периоды, но так сложилось. Желаю всем только удачи", – рассудил Дмитрий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдмитрийдмитрий тарасовжизньтарасов
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