С такой и лететь не страшно! Ксения Собчак показала сексуальную стюардессу Аэрофлота (фото)

«Какие, все-таки, красивые стюардессы в любимом Аэрофлоте, или Надя Толоконникова захватила самолет?» - подписала фотографию Ксения Собчак.
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Ксения Собчак летает очень часто. Ради встречи с интересными для нее людьми светская львица готова на всё. И вот дама снова отправилась в путь. Телеведущая показала красивую стюардессу Аэрофлота.
«Какие, все-таки, красивые стюардессы в любимом Аэрофлоте, или Надя Толоконникова захватила самолет?» - подписала фотографию Ксения Собчак.
Смотрите фото ниже!
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