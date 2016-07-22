Олигархи, налетай! Наивная попытка девушки женить на себе богача рассмешила интернет

Впрочем, многие забывают, что хоть наглость и счастье, но всего лишь второе. А чтобы оно работало, нужно иметь еще и счастье № 1, пишет Ofigenno.com.

Героиня нашего сегодняшнего рассказа решила, что наглость поможет ей найти счастье в личной жизни. Она не стала ходить вокруг да около, а на одном из сайтов знакомств разместила объявление, где прямо заявила, что хочет выйти замуж за миллионера, причем исключительно за иностранца.

Немного подумав, девушка согласилась на российского миллионера и ради него даже была готова переехать в Москву, Питер или Кострому.

Затем последовало еще несколько похожих призывов...

И вот, свершилось! Нет, олигарх на белом лимузине так и не появился. Зато девушка согласилась и на роль домохозяйки!

Интересно, девушка действительно хотела таким образом заарканить богатенького жениха? Или же таким изощренным способом ей решил отомстить отвергнутый ухажер? Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу.