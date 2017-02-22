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Экстрим за гранью: секс на мотоцикле на полном ходу «взорвал» Сеть

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Опасное развлечение снял на видео и выложил в YouTube водитель, проезжавший мимо «горячей» парочки на мотоцикле, передает TVNet.

Экстремальная близость молодой пары на движущемся мотоцикле в парагвайском городе Энкарнасьон попала на видео, быстро став хитом Сети, сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на издание Mirror. Видео заснял один из автолюбителей, проезжвший мимо полуголой пары, занимающейся сексом.

На опубликованных на видеохостинге YouTube кадрах запечатлено, как мотоциклист с голым торсом занимается сексом с девушкой, лежащей на бензобаке его «железного коня». При этом пара едет по оживленной трассе с приличной скоростью.

Сейчас местная полиция разыскивает нарушителей общественного порядка. По данным СМИ, мотоциклист мог быть пьян. за данные деяния ему может грозить не только штраф в три миллиона парагвайских гуарани (около 500 евро), но и тюремный срок. Смотрите видео 18+.

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