Знаменитости, которые любят мастурбировать и гордятся этим

Роберт Дауни-младший

За плечами Дауни-младшего разнообразные зависимости, в том числе от алкоголя и широкого спектра лекарственных средств. Поэтому неудивительно, что он обнаружил тягу к ласкам самого себя. «Я — навязчивый, серийный мастурбатор», — признался актер в интервью Sunday Times.

Джеймс Франко

Актер Джеймс Франко, известный по ролям в фильмах «Человек-паук» и «Восстание планеты обезьян», успешно совмещает съемки, продюсирование, написание сценариев и получение высшего образования. И, помимо этого, он находит время, чтобы предаться самоудовлетворению: «Я нахожусь в гостиницах большую часть своей жизни. И не против этого, потому что существует немало вещей, которыми можно заниматься одному. У меня есть много книг, как учебных, так и другой тематики… Когда я один, я также много удовлетворяю себя», — сказал он LA Times.

Ева Лонгория

Звезда «Отчаянных домохозяек» — ярая поклонница мастурбации, и она заявила в одном из интервью: «Лучший секс, который я когда-либо имела, был с моим вибратором». Она также рассказала, что «не наслаждалась сексом, пока не начала мастурбировать».

Майли Сайрус

На самом деле, Майли должна находиться в начале списка любителей мастурбации. Она занялась самоудовлетворением в реальном времени с помощью приложения FaceTime для Interview Magazine. Майли не боится открыто говорить о мастурбации.

Дэниел Рэдклифф

Во время интервью с Playboy в прошлом году Дэниел обсуждал, как он вырос во время съемок многочисленных серий «Гарри Поттера», и как познавал себя. Дэниэл сказал, что, конечно же, занимался мастурбацией во время съемок, но никогда не делал это на съемочной площадке.

Рианна

Рианна была замечена в футболке «Сделай это сам» (DIY) от Another Enemy в мае 2013 года. Кроме того, в прошлом году певица провозгласила май национальным месяцем онанизма.

Напомним, что ничего постыдного в утренней мастурбации не видит и известный эстонский бизнесмен Урмас Сыырумаа, который откровенно рассказал об этом журналу Kroonika.