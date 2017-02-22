Полина Гагарина родила?

Полину Гагарину уже несколько месяцев подозревают в беременности. Накануне фанаты артистки и вовсе решили, что она родила. В комментарии в ее Instagram к публикации об отмене концерта в Минске фолловеры написали, что некая фанатка сообщила о лично полученном смс от артистки о ее родах. Фанаты отметили, что якобы сообщение Полины было выведено на большой экран. Гагарина возмутилась и собралась разобраться с этой ситуацией и с организаторами концерта, передает 7d.org.