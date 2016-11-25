Ксения Собчак очаровала новым приобретением для сына

Ксения приобрела для своей кровиночки роскошную кроватку с ручной росписью. Знаменитость призналась, что все еще не может привыкнуть к новому статусу, подписав милый кадр так: "Сегодня моему сыну три месяца. До сих пор не могу привыкнуть к этим словам! Как же удивительно быстро летит время... Подарила ему на мини-день рождения кроватку (из люльки стремительно вырос). Выбрала все-таки с ручной росписью. Красиво. Надо приучать к красоте с детства". Подписчики Ксении осыпали любимицу свою комплиментами, пишет Neformat.com.ua.

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