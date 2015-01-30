Скандал! Андрей Макаревич отказался платить за выпускной дочери

Дочь Андрея Макаревича Анна заканчивает престижную частную школу "Золотое сечение". Выпускниками ее были дети и внуки Иосифа Кобзона, Павла Астахова, Федора Бондарчука. Однако Макаревич не мог себе представить, что выпускной дочери обойдется ему в весьма кругленькую сумму. Об этом популярный артист сообщил на своей официальной страничке в Facebook.

"Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясенная: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие – как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика. На выпускной вечер. Может хватить на большой бассейн дорогого шампанского", – написал Макаревич.

Далее певец сообщил, что они решили не вкладываться в выпускной. "Когда первый шок прошел, мы сели, подумали и решили вот что: 1. Выпускной вечер отмечаем по-человечески, в семейном кругу. 2. Деньги, которые изначально планировали внести – сколько не жалко – отдаем в хоспис. Или в фонд Хаматовой. Или доктора Лизы. Выбор, увы, есть. Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом", – сообщил о своем решении Андрей. Теперь пост знаменитого артисто бурно обсуждается в интернете.