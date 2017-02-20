Что стало с Лаймой Вайкуле после операции

Лайма находится сейчас в Нью-Йорке, где ей восстановили поврежденную ногу. Сейчас исполнительница проходит курс реабилитации и не теряет присутствия духа.

Артистка порадовала своих почитателей позитивным сообщением из Америки. «Спасибо всем за поддержку, звонки, смски! Все хорошо, иду на поправку, – успокоила встревоженных поклонников Вайкуле. – Через пару недель начну репетиции... Всех ❤❤❤ #лайма».

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Feb 20, 2017 at 9:41am PST

Вероятно, певице помогло то, что тысячи ее фанатов молились за ее здоровье. Из-за недомогания Лайма была вынуждена перенести свои концерты. О том, что не сможет в ближайшее время порадовать многочисленных поклонников своим выступлением, Вайкуле сообщила в соцсетях. Артистка опубликовала фотографию и подписала ее, указав геопозицией город Нью-Йорк. «К сожалению вынуждена отменить все концерты февраля, немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах и повредила ногу. Уже сделана операция и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь ..», – философски отнеслась к проблеме Вайкуле. Далее в подписи популярная исполнительница выразила надежду, что фанаты смогут ее понять. «Концерты не отметаются, а состоятся в марте как только я вернусь из США, где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора, – пообещала Лайма. – Всех люблю и жду встречи».