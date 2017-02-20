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Что стало с Лаймой Вайкуле после операции

Limon.ee
Limon.ee
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Популярная певица Лайма Вайкуле, перенесшая хирургическое вмешательство, сделала заявление в Instagram. По словам звезды, после операции она стремительно пошла на поправку, передают Dni.

Лайма находится сейчас в Нью-Йорке, где ей восстановили поврежденную ногу. Сейчас исполнительница проходит курс реабилитации и не теряет присутствия духа.

Артистка порадовала своих почитателей позитивным сообщением из Америки. «Спасибо всем за поддержку, звонки, смски! Все хорошо, иду на поправку, – успокоила встревоженных поклонников Вайкуле. – Через пару недель начну репетиции... Всех ❤❤❤ #лайма».

Вероятно, певице помогло то, что тысячи ее фанатов молились за ее здоровье. Из-за недомогания Лайма была вынуждена перенести свои концерты. О том, что не сможет в ближайшее время порадовать многочисленных поклонников своим выступлением, Вайкуле сообщила в соцсетях. Артистка опубликовала фотографию и подписала ее, указав геопозицией город Нью-Йорк. «К сожалению вынуждена отменить все концерты февраля, немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах и повредила ногу. Уже сделана операция и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь ..», – философски отнеслась к проблеме Вайкуле. Далее в подписи популярная исполнительница выразила надежду, что фанаты смогут ее понять. «Концерты не отметаются, а состоятся в марте как только я вернусь из США, где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора, – пообещала Лайма. – Всех люблю и жду встречи».
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