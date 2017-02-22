«Ты меня слышишь»? Если вам звонят и задают этот вопрос, сразу кладите трубку!

Это последняя, новейшая телефонная афера, которая привела правоохранительные органы США и Европы в состояние повышенной готовности, передает Lifter. Ее цель — лишить ни в чем не повинных людей их денег. Полиция США, Швеции, Британии и других стран недавно начала информационную кампанию, чтобы рассказать людям, какому риску они подвергаются, отвечая на звонки мошенников.

Мошенники обычно задают вопрос: «Вы меня слышите?». Цель звонка состоит в том, чтобы получить ответ «да». Ваш утвердительный ответ будет записан. Эту запись потом используют, чтобы «подтвердить» ваш голос в «мобильном банкинге». И украсть деньги с карты!

Так что всегда с подозрением относитесь к ситуациям, когда вам звонит какой-то незнакомец и все переспрашивает: «Вы меня слышите?».

Вот как работает эта афера:

Вам звонят с незнакомого номера, и вы снимаете трубку. Голос на другом конце провода (это может быть и робот) спрашивает: «Вы меня слышите?» или что-то в этом роде. Возможны варианты: «Вы домовладелец?» или «Вы оплачиваете счета?».

Разговор записывается, так что вырезать из записи утвердительный ответ не составит никакого труда. Впоследствии мошенники могут начать требовать деньги за услуги, которых вы никогда не заказывали. Они могут перезвонить, требуя денег или запугивая жертву сдачей платежной информации кредитных карт, используя голосовую запись как доказательство того, что вы сами подписались на эту услугу.

К счастью, фальшивый голос в соглашении вовсе не означает, что вы подписались на что-то, даже если по ошибке сказали «да». Если вы инстинктивно это сделали — не паникуйте!

Вы не обязаны платить деньги только потому, что голосом подтвердили что-то. Злоумышленники могут подписать вас на какую-либо службу и отправлять вам счета, но если вы не дадите им данные своей кредитной карты, никакие деньги с нее не будут сняты.

Если вы получаете звонки с требованием оплаты или кто-то пытается обмануть вас, запишите номер и сообщите об этом в полицию. Не помешает также внимательно просмотреть ваш телефонный счет и выписки по кредитной карте после одного из подобных звонков.

Вот что рекомендует полиция для того, чтобы обезопасить себя от телефонных аферистов:

1. Не отвечайте на телефонные звонки с неизвестных номеров.

2. Не сообщайте по телефону личную информацию.

3. Не подтверждайте свой номер по телефону.

4. Не отвечайте на вопросы по телефону.

В общем, сохраняйте бдительность!