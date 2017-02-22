Чего ждать от среды? Гороскоп на 22 февраля

Овен

Вам придется приложить немало усилий для преодоления трудностей, которые возникают совершенно неожиданно и притом в большом количестве. Проявляйте осторожность, если имеете дело с малознакомыми людьми или занимаетесь плохо изученным делом. Вероятны приступы раздражительности, не всегда контролировать свои эмоции будет легко.

Хорошо складывается общение с любимым человеком, его поступки будут вас радовать, знаки внимания и романтические признания поднимут настроение. Нежелательно заниматься тяжелой и утомительной работой, а также посещать многолюдные собрания – вы более обычного подвержены негативному влиянию со стороны.

Телец

Позитивные тенденции сильны, а потому день будет богатым на приятные события. Появляется возможность наладить отношения со старыми знакомыми, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Друзья и родственники нуждаются в ваших советах, моральной поддержке и помощи, и благодарность их не знает границ. Особое внимание следует уделить детям: в ваших силах уберечь их от ошибок и неприятностей.

Появятся неожиданные идеи, касающиеся проведения досуга. Не упустите шанс украсить свою жизнь новыми эмоциями, яркими переживаниями. Не причинит дискомфорта отказ от вредных привычек. Высокий жизненный потенциал позволит избежать переутомления даже при очень серьезных физических нагрузках.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с серьезными проблемами, если решат в этот день заняться важными делами или осуществлением каких-то долгосрочных проектов. Лучше ограничиться решением повседневных задач и не торопить события: вскоре ситуация изменится и у вас появится возможность воплотить в жизнь самые смелые замыслы.

Романтические отношения складываются хорошо, общение с любимым человеком дарит оптимизм и уверенность в себе. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе. Одиноким Близнецам прогулки позволят завязать интересные знакомства, а тем кто уже встретил свою половинку, просто поднимут настроение.

Рак

Ракам стоит воздержаться от посещения многолюдных собраний и увеселительных заведений. Жизненный потенциал представителей этого знака невысок, поэтому настроение будет нестабильным, да и ухудшение самочувствия не исключено. Постарайтесь сократить физические нагрузки, не занимайтесь экстремальными видами спорта. От экспериментов с внешностью тоже лучше воздержаться.

Высок творческий потенциал, появятся смелые идеи, позволяющие внести перемены в личную жизнь. У вас не возникнет проблем при общении с новыми знакомыми. Обсуждая важные для вас вопросы с близкими, будьте откровенны – намеки и недомолвки не пойдут на пользу.

Лев

Непредвиденные трудности помешают реализации давно составленных планов, заставят искать новые способы достижения поставленной цели. Не будьте слишком требовательны к близким: своевременно проявленная снисходительность способствует улучшению отношений. В общении со старшими родственниками пригодятся терпение и чувство такта, именно благодаря этим качествам можно избежать конфликтов.

Благоприятная финансовая ситуация позволяет делать покупки, в том числе и весьма дорогие. Этот день хорош для составления планов будущих путешествий, приобретения туристических путевок. Наиболее важные для вас дела лучше планировать на первую половину дня – в это время жизненный тонус будет особенно высоким.

Дева

День получения и анализа важной информации, приобретения полезных навыков. Ваши возможности значительно расширятся, этому будет способствовать и общение с умными и опытными людьми. Многие Девы ощутят возвращение интереса к своим давним хобби, приятно проведут время за бесполезными, но интересными занятиями. День хорошо подходит для проведения любых встреч.

Семейные хлопоты не отнимут много времени. Можно заниматься обустройством жилья, покупать вещи, которые украсят ваш быт. Члены семьи разделят ваше стремление к уюту, и результат общих усилий будет весьма впечатляющим. Вечером возможно недомогание, не исключены обострения хронических заболеваний.

Весы

Позитивные тенденции весьма сильны, но избежать неприятных ситуаций все же не удастся. Возможны проблемы при посещении многолюдных собраний, участие в светских мероприятиях вряд ли поднимет настроение, а вот утомительным будет наверняка. День подходит для общения с членами семьи, прогулок и отдыха на свежем воздухе, а также учебы.

Романтические свидания пройдут хорошо, можно откровенно обсудить с любимым человеком тревожащие вас вопросы. Новые знакомства ожидают тех, кто планирует посещение музея, театра или концертного зала. Прогулка по магазинам окажется более разорительной, чем вам хотелось бы. Самочувствие будет неплохим, а вот настроение может и подвести, поэтому старайтесь радовать себя.

Скорпион

День связан с появлением новых возможностей и перспектив. Постарайтесь не отказываться от общения с давними знакомыми: они них могут исходить интересные предложения. Это хороший день для реализации чужих идей, а вот воплощение в жизнь собственных замыслов лучше отложить. Можно покупать одежду и украшения, экспериментировать с имиджем – результат вас не разочарует.

Возможны незапланированные встречи с друзьями, а также людьми, по отношению к которым вы некогда испытывали особую симпатию. Романтические отношения, начавшиеся в этот день, будут развиваться медленно и принесут проблемы, однако многому вас научат.

Стрелец

Эмоциональный фон нестабилен, вы более обычного вспыльчивы и ранимы. Это не может не сказаться на развитии романтических отношений. Старайтесь сохранять контроль над собой, даже если все идет не так, как хотелось бы – подобная тактика принесет изумительные результаты, нужно лишь набраться терпения. Решение многих проблем станет возможным, если вы прислушаетесь к советам старших родственников.

День подходит для начала серьезных дел, особенно если вы не собираетесь действовать в одиночку. Самые юные представители знака переживут некоторые разочарования, но получат бесценный опыт. Жизненный потенциал высок, серьезные недомогания маловероятны.

Козерог

Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, иначе вам вряд ли удастся избежать конфликтов с родственниками. Особенно сложно найти общий язык с представителями старшего поколения – их непоследовательность не раз поставит вас в тупик. Романтические отношения складываются неплохо, но разногласия с любимым человеком не исключены. Представителям сильного пола стоит пойти на уступки – компромисс позитивно скажется на развитии отношений.

Стоит отдать предпочтение спокойным занятиям. Вас посетят интересные идеи, воплощение которых в жизнь окажется удивительно захватывающим делом. Юные представители знака получат важные известия во второй половине дня.

Водолей

День отмечен снижением жизненного потенциала, возможны недомогания. Откажитесь от сложных и утомительных занятий, долгих прогулок, тяжелой работы. На пользу пойдут массаж и косметологические процедуры, посещение бани или сауны. Наиболее важными делами стоит заниматься в светлое время суток: к вечеру внимание притупится, вероятность ошибок повысится.

Можно общаться с дальними родственниками, бывшими коллегами, друзьями юности – встречи с людьми, которые не располагают сведениями, касающимися вашей повседневной жизни, окажутся очень полезными. Общение с любимым человеком будет приятным, если вы не станете принимать близко к сердцу иронические замечания и не слишком удачные шутки.

Рыбы

Сложный день, тенденции которого противоречивы и неоднозначны. Для многих представителей знака он будет связан с появлением новых проблем, требующих решения, а также необходимостью пересмотреть свое отношение к жизни. Посещение светских мероприятий лучше отложить: вы легко теряете душевное равновесие, слишком сильно поддаетесь любому влиянию со стороны.

Не экспериментируйте со своей внешностью: результат вряд ли окажется удачным. Возможны интересные знакомства, но вы должны быть готовы к тому, что отношения будут развиваться очень медленно и принесут не только радости, но и тревоги. Порой вы слишком капризны, что может вызвать критику со стороны близких людей – постарайтесь изменить свое поведение, чтобы дело не дошло до конфликта.