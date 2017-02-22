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Спустя десять лет вдова сделала признание о смерти Мурата Насырова

Limon.ee
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Прошло десять лет с тех пор, как внезапно оборвалась жизнь популярного российского певца Мурата Насырова. Вдова артиста Наталья сделала признание об экспертизе крови артиста, передают Dni.

Вокруг смерти Мурата Насырова ходило множество слухов. Высказывались две самые популярные версии кончины популярного артиста. Одни были уверены, что Насыров был наркоманом, другие считали Мурата сумасшедшим. Вдова певца Наталья уверена, что муж хотел жить. Однако в последнее время у него была сильно расшатана психика. Но вовсе не из-за наркотиков.

"Мурат никогда не употреблял наркотики. Он мог, как и все мы, выпить, покурить, но не более. Лично я никогда не замечала ничего подобного за мужем", – отметила вдова Насырова Наталья Бойко.

Тем не менее, экс-супруга популярного артиста сделала признание. Она заявила, что экспертиза обнаружила в крови Насырова некое психотропное вещество. "Но оно не было в списке запрещенных. Как мне поведали эксперты, этот препарат сам по себе не опасен, но если его совместить с алкоголем, то могут быть последствия. Я могу предположить, что Мурат мог что-то подобное выпить с друзьями для поднятия настроения, а вечером добавить бокал красного вина, но это лишь предположения. Наркоманом Мурата точно назвать нельзя, я знаю своего мужа, каким он был человеком", – цитирует Наталью "Собеседник".

Вдова призналась, что долгое время после Мурата она страдала чувством вины. "Я считала, что должна была делать все иначе. Это была нескончаемая цепочка обвинений себя. Сейчас я приняла то, что случилось. Однако мое подсознание до сих пор не верит. Я и говорю о нем, как о живом. Наверное, своим самоубийством он показал мне, что ничего не заканчивается", – уверена вдова артиста.

Напомним, Мурат Насыров погиб в ночь на 20 января 2007 года, выпав с балкона своей московской квартиры. За эти десять лет точную причину смерти артиста так и не выяснили. Версии были разные: несчастный случай, самоубийство вследствие депрессии из-за творческого кризиса (как варианты – из-за употребления наркотиков или из-за семейных конфликтов) и даже убийство.

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