Сергей Никоненко, Александра Назарова и другие звезды российского экрана привезут в Таллинн спектакль «Экспресс Калифорния»

«К родителям относись так, как ты желал бы, чтобы твои собственные дети относились к тебе».

Самым важным для человека является осознание нужности для своих близких. Гёте сказал: «...Дожить до старости и быть кому-то нужным - это чудо, ради которого стоит напрягать свои силы».

Так же считали Барк и Люси Куперы, прожившие в любви и уважении 53 года, имевшие пятерых детей и уверенные, что всегда могут рассчитывать на их помощь и поддержку. Ведь, Барк и Люси отдали всю свою любовь, силы и средства на воспитание и образование этих детей. Но случилась, на первый взгляд, весьма обычная бытовая история. Именно она перевернула весь внутренний мир стариков и их представление о существовании незыблемых правил взаимоотношения детей и родителей. После череды событий Барк и Люси вдруг явно осознали, что воспитали чёрствых и эгоистичных людей, а уверенность в том, что они будут доживать свою старость окруженные заботой любящих отпрысков - рассыпалась, как карточный домик.

Творческий коллектив спектакля «Экспресс Калифорния» своей работой предлагает разобраться, что первично для человека: доброта и любовь или карьера, собственные поступки или мнение окружающих, забота о престарелых родителях или собственный комфорт.

Каждый из нас должен ответить себе на этот вопрос сам.

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