Не пропустите! Шоу Первого канала «Точь-в-точь» едет в Эстонию

6 июня в Тарту, в Концертном доме Vanemuine

7 июня в Таллинне, в Концертном доме Nordea

В Эстонии с представлением выступят финалисты и победители музыкального шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Ведущий вечера — заслуженный артист России Александр Олешко. Предстоящий концерт – уникальная возможность увидеть одно из самых популярных шоу вживую и почувствовать себя в роли жюри. Уже 6 июня в Тарту, в Концертном доме Vanemuine и 7 июня в Таллинне, в Концертном доме Nordea выступят:

Азиза

Ирина Дубцова

Глеб Матвейчук

Елена Максимова

Аглая Шиловская

Супершоу Первого канала «Точь-в-точь» едет к нам! Импровизация, новые и лучшие номера, а также масса сюрпризов ожидается в этот вечер.

Вы станете свидетелями того, как известные люди примеряют на себя образы великих исполнителей прошлых лет и современных популярных музыкантов. Благодаря мастерству гримеров Первого канала на ваших глазах произойдет невероятное сценическое перевоплощение.

Каждый номер шоу — полное погружение в создаваемый образ: артист воспроизводит не только голос и хореографию, но также внешний облик исполнителя и его манеру держаться на сцене. Нередко участникам «Точь-в-Точь» придется «менять пол».

Создатели шоу не обошли вниманием ни один музыкальный жанр, будь то классические партии или тяжелый рок. Артисты решают сложную, но очень интересную задачу. Да и зритель не будет скучать.

Выступление «перевоплощенных» будет происходить вживую. Ведущий не всегда будет объявлять артистов, поэтому вас ждет масса сюрпризов в виде интерактива, вы ощутите себя участником жюри шоу: вам предстоит угадать, кто выступает. Надо сказать, это будет сложная задача – участники шоу основательно подготовились к выступлению в Таллинне и Тарту.

Шоу «Точь-в-точь» – одно из самых популярных на ТВ, ведь над созданием этого шедевра работали авторы самых зрелищных шоу — таких, как «Евровидение», «Голос», «Золотой граммофон», «Фабрика звезд».

Ведущий вечера – заслуженный артист России, востребованный и крутой актер Александр Олешко. Искрометный юмор Олешко, его остроумные скетчи и виртуозные импровизации взорвут зал неоднократно, так что предстоящий вечер – это не только музыкальное шоу перевоплощений.

Судите сами, ведь Олешко – лирический певец, обладающий удивительно красивым голосом с теплым, проникновенным и задушевным тембром. В этом вы тоже убедитесь! Не будем раскрывать всех секретов предстоящего шоу, но напомним о пятерке участников.

Азиза — узбекская и российская эстрадная певица и автор песен. Победитель второго сезона «Точь-в-точь». Среди ярких образов: Владимир Шаинский, Эдит Пиаф, Людмила Гурченко.

Ирина Дубцова — певица, композитор, поэтесса. Победитель первого сезона «Точь-в-точь». Среди ярких образов: Илья Лагутенко, Элла Фитцджеральд, Алла Пугачева.

Глеб Матвейчук – актер, певец, композитор. Занял второе место в первом сезоне шоу и получил приз зрительских симпатий. Среди ярких образов: Николай Басков, Григорий Лепс, Монсеррат Кабалье.

Елена Максимова – певица. Полуфиналистка шоу «Голос». Победитель 4го супер сезона шоу «Точь-в-точь». Среди ярких образов — Майкл Джексон, Бритни Спирс, Дима Билан.

Аглая Шиловская – актриса театра и кино. Заняла второе место во втором сезоне «Точь-в-точь». Среди ярких образов — Кристина Агилера, Жанна Агузарова, Елка.

Музыкальное шоу перевоплощений «Точь-в-точь» — одно из наиболее ожидаемых мероприятий для всей семьи. Этот вечер вы проведете незабываемо и увлекательно. Веселые музыкальные номера, развлекательные интерактивы со зрительным залом, а также искрометные шутки и импровизации неподражаемого Олешко. Поторопитесь с приобретением билета, чтобы стопроцентно обеспечить себе отличное времяпровождение.

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