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Пример для подражания! Популярный эстонский актер совершил отважный поступок

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Известный эстонский актер Яан Ууспыльд помог задержать алководителя. Дело было в понедельник, 20 февраля, на одной из парковок, где пьяный водитель за рулем спровоцировал аварию.

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Allikas: Reporter.ee

Виновник ДТП хотел скрыться с места происшествия, но рядом оказался бдительный Яан Ууспыльд, который не дал мужчине уйти.

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