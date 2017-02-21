Пример для подражания! Популярный эстонский актер совершил отважный поступок

Виновник ДТП хотел скрыться с места происшествия, но рядом оказался бдительный Яан Ууспыльд, который не дал мужчине уйти.
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Известный эстонский актер Яан Ууспыльд помог задержать алководителя. Дело было в понедельник, 20 февраля, на одной из парковок, где пьяный водитель за рулем спровоцировал аварию.
Виновник ДТП хотел скрыться с места происшествия, но рядом оказался бдительный Яан Ууспыльд, который не дал мужчине уйти.
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