Как долго ждать секса, если вы только начали встречаться

А мужчина наоборот — сперва с женщиной хочет лечь в постель, чтобы потом понимать: стоит ли вести ее в ресторан да театр.

Если дорожишь отношениями, и в театр-ресторан уже сводил, и секса хочешь, но боишься спешкой навредить, тогда почитай эту статью. Пусть она поможет тебе вовремя затащить в постель латентную вторую половинку, пишет Mport.ua.

“Я люблю тебя“

Очень тревожная фраза. Часто тянет за собой штамп в паспорте, кредит на квартиру-машину + пару отпрысков. Но речь не об этом. В общем, если девушка говорит нечто вроде “я тебя люблю“, то значит ты все сделал правильно и теперь можешь пожинать любовные плоды. Садись, пятерка.

Информация для размышлений. В 2000-х один из профессоров Университета Иллинойс среди студентов провел исследование. И пришел к выводу, что обычно “я люблю тебя“ барышни говорят уже после секса. Так что не факт, что эту фразу ты услышишь до прелюбодеяния.

На одной волне

В 2015-м психолог Тони Коулман провел исследование, после которого заявил:

“Если он и она на одной психоэмоциональной волне, значит им пора заниматься сексом“.

“На одной волне“ — это когда пара понимает друг друга с полуслова. Как такое в отношениях между разными полами возможно — загадка. Но если тебе посчастливилось заиметь такие отношения с особью женского пола, то знай: вам пора прыгать в постель. Хотя, если вы на одной волне, как до сих пор этого не почувствовали...?

Чем дольше, тем лучше

Дин Басби — ученый из частного Университета Бригама Янга (штат Юта, США) говорит, мол, чем дольше пара не ложится в постель, тем лучше для дальнейших отношений. Якобы, молодые по-настоящему любят друг друга, а не просто хотят переспать и проститься, как оно часто бывает.

Басби тонко намекает: если ты с ней уже долго шатаешься по ресторанам, театрам, музеям да кафе, значит у вас любовь, и в постель, в принципе, ложиться можно. Плюс ученый говорит, кто долго ждет, отношения у того потом только лучше.

Непонятно, как ученый пришел к таким выводам. Но если ты — мужчина терпеливый, то попробовать стоит.

Так через сколько времени можно тащить ее в постель?

Хватить ходить вокруг да около. Давай все языком цифр. Тони Коулман говорит, заниматься сексом можно спустя три месяца после начала ваших “шуры-муры“. Именно в этот момент ваш цветочно-конфетный период заканчивается и нужно переходить к новому этапу.

А вот другой психолог, Бартон Голдсмит, говорит, сексом заниматься можно уже после 36-ти часов, проведенных вместе. При чем не обязательно все эти часы проводить за раз. То есть в один день можно сходить на обед, в другой — погулять по музеям, ну и так далее.

Согласно другому исследованию, проведенному в 2012-м, ждать три месяца — много. Для женщины в частности. Мол, после такого ей все эти сексы могут перехотеться / найдет что-то на стороне.

Так что выбор автоматически падает на Бартона Голдсмита. Точнее, на его “теорию 36-го часа“...

Итог

Единого мнения нет. Прислушивайся к своим чувствам и партнерше. Если вместе вам хорошо, комфортно, и чувствуете, что романтические свидания начинают подташнивать, то почему бы не сделать шаг вперед, попробовав то, чего вы уже давно так хотите.